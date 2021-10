Jenseits der Spree - Der letzte Trip im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 15.10.21 den Krimi "Jenseits der Spree - Der letzte Trip". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gute Nachrichten für alle Freunde von kriminell guter Unterhaltung: Das ZDF bringt die Episode "Jenseits der Spree - Der letzte Trip" auf die Bildschirme der Nation. Sie suchen nach Informationen zur Folge? Wir haben sie: Wir beantworten in diesem Text, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, wie die Handlung ist und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

"Jenseits der Spree - Der letzte Trip" am 15.10.21 im ZDF: TV-Termin und Wiederholung in der Mediathek

"Jenseits der Spree - Der letzte Trip" ist am Freitag, 15. Oktober 2021, im ZDF zu sehen. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Zuschauer können sich auf 58 spannende Minuten freuen. Sollten Sie am Freitagabend schon etwas anderes vorhaben, können Sie sich "Jenseits der Spree - Der letzte Trip" auch ganz bequem als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Jenseits der Spree - Der letzte Trip"

Fabian Seifert hat sich in der Berliner Drogenszene den Ruf eines Genies erarbeitet. Er hat einen Weg gefunden, wie er LSD verkaufen kann, ohne rechtlich belangt zu werden. Sein Trick: Er hat ein Derivat entwickelt, das erst im Körper des Konsumenten zur Droge wird. Er ereiferte sich, zu vermitteln, dass es ihm dabei nur um das Wohlergehen seiner meist kranken Kunden geht - nicht etwa um seinen Profit.

Als Seifert eines Tages ermordet in seiner Wohnung aufgefunden wird, stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Wer hat den Geschäftsmann auf dem Gewissen? Etwa dessen Geschäftskollegin Nadine Mercz? Die wollte unbedingt ein neues Start-up mit Seifert aufziehen. Seifert hatte allerdings kein Interesse. Als Mercz vom Tod des Partners erfährt, reagiert sie auffallend teilnahmslos. Weil sie die Hintergründe kennt?

Zu Lebzeiten hat das Gebaren von Seifert Fans und Gegner auf den Plan gebracht. Lena Purstedt gehörte zur ersten Fraktion. Sie war fest davon überzeugt, mithilfe von Seiferts Derivaten ihre Depressionen in den Griff zu bekommen. Ihre Eltern hingegen standen der "Therapie" mehr als skeptisch gegenüber. Und tatsächlich ging es der jungen Frau in den vergangenen Tagen zunehmend schlecht. So schlecht, dass sie selbst gar nicht mehr sicher ist, ob nicht sie es war, die Seifert umgebracht hat.

Je tiefer die Ermittler bohren, umso mehr Abgründe tun sich auf. Gelingt es ihnen, die Hintergründe des Ablebens von Fabian Seifert aufzudecken?

Besetzung: Diese Darsteller sind bei "Jenseits der Spree - Der letzte Trip" im Cast

Robert Heffler - Jürgen Vogel

Kay Freund - Seyneb Saleh

- Seyneb Saleh Katharina Koblinski - Elisabeth Baulitz

Simon Asmus - Oleg Tikhomirov

- Carlotta Heffler - Lea Zoë Voss

Stella Heffler - Luna Jordan

Emmi Heffler - Bella Bading

Lena Purstedt - Darja Mahotkin

Till Adamski - Nico Ehrenteit

Susan Purstedt - Dennenesch Zoudé

Erik Purstedt - Frank Röth

Nadine Mercz - Emma Rönnebeck

- Eva Helmig - Selda Kaya

- Selda Kaya Fabian Seifert - Maik Rogge

Der ZDF-Krimi "Jenseits der Spree - Der letzte Trip" als Wiederholung in der Mediathek

Sie möchten "Jenseits der Spree - Der letzte Trip" unbedingt sehen, haben aber heute, am Freitagabend keine Zeit? Kein Problem: "Jenseits der Spree - Der letzte Trip" steht auch im Internet als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

