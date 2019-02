14:21 Uhr

Jessica Ginkel steigt bei "Der Lehrer" aus Panorama

Sechs Staffeln lang gehörte sie als Karin Noske fest zur Serie "Der Lehrer". Nun steigt Jessica Ginkel aus - und nennt auch die Gründe dafür.

Jessica Ginkel ist künftig nicht mehr in der RTL-Serie "Der Lehrer" zu sehen. Die 38-Jährige spielt darin seit 2013 die Lehrerin Karin Noske, die inzwischen auch Lebensgefährtin von Lehrer Stefan Vollmer (Hendrik Duryn) ist. Ihren letzten Auftritt hat sie mit dem Ende der aktuellen Staffel, voraussichtlich am 7. März, wie RTL am Dienstag mitteilte.

"Der Lehrer": Staffel 8 ohne Jessica Ginkel bereits in Planung

Eine achte Staffel ist aber bereits geplant. Die zehn neuen Folgen sollen im Sommer produziert werden - ohne Ginkel.

"Man soll gehen, wenn es am Schönsten ist", schrieb die Schauspielerin auf Instagram. Dort erklärte sie zudem, dass der Ausstieg "keine Entscheidung gegen den Lehrer, sondern für die Familie" gewesen sei. Denn während der Drehzeit müsse sie immer sechs Monate in Köln verbringen, habe aber ihren Lebensmittelpunkt in Berlin. Während der Produktion ist Jessica Ginkel gleich zweimal Mutter geworden. Ihr zweites Kind kam erst im vergangenen Jahr zur Welt. Mit ihrem Lebensgefährten, "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star Daniel Fehlow, und den zwei Kindern lebt die Schauspielerin in Berlin.

Jessica Ginkel zum letzten Mal als Karin Noske im TV

Mit Jessica Ginkel verlässt eine wichtige Hauptperson die Serie. Sie hatte 2013 in der zweiten Staffel ihren ersten Auftritt in "Der Lehrer" und wird am 7. März 2019 zum letzten Mal als Karin Noske zu sehen sein. (AZ)

