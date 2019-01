vor 36 Min.

Jessica Stockmann spricht über den Tod ihrer ersten Liebe Panorama

In der Vox-Sendung "6 Mütter" hat Schauspielerin Jessica Stockmann Einblicke in ihr Privatleben gegeben. Sie sprach auch über ihre Beziehung mit Michael Westphal.

Jessica Stockmann kennen Fernsehzuschauer von Serien wie "Polizeiruf 110", "Kommissar Rex" oder "Unser Charly". Lange war es still um die heute 49-Jährige. Nun war die Schauspielerin, die heute vor allem als Immobilienmaklerin tätig ist, wieder im TV zu sehen - in der Sendung "6 Mütter" auf Vox. Vor anderen prominenten Müttern und den Zuschauern ließ Jessica Stockmann hinter die Kulissen ihres Alltags blicken und zeigte das Leben mit ihren beiden Töchtern: der 14 Jahre alten Nicita und der 18-jährigen Nisha.

Nisha, die aus Indien stammt, wurde von Jessica Stockmann als Baby adoptiert, von Nicitas trennte sich die Schauspielerin schon während der Schwangerschaft.

Jessica Stockmann lebt in Südfrankreich und Hamburg

Mit ihren Töchtern pendelt die alleinerziehende Mutter zwischen Südfrankreich und Hamburg. Nisha studiere Architektur und Design und Nicita gehe in Frankreich zur Schule, erzählte Jessica Stockmann kürzlich in einem Interview mit dem stern. Dort verriet sie auch, was ihre Erziehung ausmache. Sie sei eine "liebevolle, strenge und verständnisvolle" Mutter. Das Verhältnis zu ihren Töchtern sei freundschaftlich, betonte die 49-Jährige auch am Montagabend in der Vox-Sendung "6 Mütter".

"6 Mütter" auf Vox: Jessica Stockmann spricht über Tod von Michael Westphal

Beim Dreh zu "6 Mütter" sprach Jessica Stockmann aber nicht nur über ihren Erziehungsstil. Sie betonte auch, dass sie sich mit ihren Töchtern für Initiativen gegen Aids engagiere. Der Grund ist ein trauriger: Jessica Stockmann verlor ihren ersten Freund, den Tennisspieler Michael Westphal, durch Aids. Er war damals 26 Jahre alt.

"Das war in den Achtzigern eine schlimme Krankheit. Ich habe ihn dann noch zwei Jahre pflegen dürfen. Das ist das, was mich in meinem Leben am Allermeisten geprägt hat", so die heute 49-Jährige.

Die weiteren Promi-Mütter bei "6 Mütter"

Neben Jessica Stockmann sind auch die Mütter Anouschka Renzi, Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim und Steinfurt, Sila Sahin-Radlinger, Ute Lemper und Sarah Kern bei der Vox-Sendung dabei. (AZ)

