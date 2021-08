Promi Big Brother: Moderator Jochen Schropp im Porträt

Promi Big Brother 2021: In den neuen Folgen ist Jochen Schropp als Moderator zu sehen. Alle Infos rund um den 42-Jährigen gibt es hier im Überblick.

Seit dem 6. August 2021 ist wieder eine neue - die neunte - Staffel von " Promi Big Brother" im TV bei Sat.1 zu sehen - moderiert von Jochen Schropp. Auch diesmal sind es nicht mehr zwei, sondern drei Wochen, die die Promis im sogenannten "Container" miteinander verbringen. Die Produktion hatte sich 2020 entschieden, die Zeit zu verlängern, da die Spannung erst ab der zweiten Woche steige. Insgesamt 18 Kandidaten sind mit von der Partie im Rennen um 100.000 Euro Preisgeld.

Moderiert wird die beliebte Sendung auch in diesem Jahr von Marlene Lufen und Jochen Schropp. Letzteren stellen wir Ihnen hier in unserem Porträt genauer vor.

"Promi Big Brother"-Moderator 2021: Jochen Schropp im Porträt

Jochen Schropp wurde 1978 als Kind eines Lehrers und einer Arzthelferin in Gießen geboren. Schon im Alter von 15 Jahren machte er im Rahmen eines Schülerpraktikums seine ersten Erfahrungen bei der ZDF -Kindernachrichtensendung logo!. Seine ersten Schauspiel-Erfahrungen sammelte er dann am amerikanischen Theater in Gießen.

Nebenbei arbeitete er als Kleindarsteller, als Komparse und in der Werbebranche. Beim Hessischen Rundfunk machte Schropp außerdem eine Gesang- und Sprecherausbildung. Er lebt seit 2001 in Berlin.

Auf Instagram hat der 42-Jährige mehr als 100.000 Abonennten. Er nutzt die Plattform, um mit seinen Fans über sein Outing zu sprechen, denn 2018 gab Jochen Schropp in einem Interview mit dem MagazinStern erstmals öffentlich bekannt, dass er schwul sei. Der Schritt habe ihn viel Mut gekostet, wie er anschließend in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur bekanntgab.

"Ja, es ist verrückt, dass man(n) 2018 immer noch dazu beglückwünscht wird, öffentlich zu seiner Sexualität zu stehen - es zeigt uns aber doch, dass wir noch lange nicht dort angekommen sind, wo wir gerne sein möchten", kommentierte der Schauspieler den Instagram-Post. Mehr dazu lesen Sie hier in diesem Artikel: Moderator Jochen Schropp outet sich als schwul.

"Promi Big Brother" 2021: Jochen Schropp im TV

Von 2010 bis 2012 moderierte Schropp die deutsche Version von X Factor für VOX . Er war für den Deutschen Fernsehpreis 2011 in der Kategorie „Publikumspreis für den besten Entertainer“ nominiert. 2014 wechselte er zu ProSiebenSat.1 Media. Dort löste er als neues Gesicht des Formats "Promi Big Brother" Oliver Pocher ab. Außerdem moderierte er die vergangene Staffel von "Big Brother" 2020. Auch in Staffel neun diesen Jahres wird er wieder als Moderator zu sehen sein. Neben seiner Rolle als Moderator war er zuletzt 2020 in "Schneewittchen am See" zu sehen - ein Film der ZDF-Herzkino-Reihe. Auch im Kino konnten Fans den beliebten Fernseh-Moderator und Schauspieler in Aktion sehen: In "Enfant Terrible" von Regisseur Oskar Roehler spielte Jochen Schropp den deutschen Schauspieler Armin Meier. Außerdem war er 2020 in einer gänzlich neuen Rolle zu sehen: In "The Masked Singer" wollte er als Hummer Jury und Zuschauer hinters Licht führen. Er wurde allerdings in der zweiten Folge entlarvt.