"Joko & Klaas gegen ProSieben" 2020: Alle Infos, Sendetermine, Sendezeit

Klaas Heufer-Umlauf (l) und Joko Winterscheidt treten wieder gegen ihren Arbeitgeber an. Alle Infos zur Sendung sowie Sendezeit und Sendetermine finden Sie hier.

Kommende Woche starten die neuen Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2020. Alle Infos zur Show, die Sendetermine und Sendezeit, finden Sie hier.

" Joko & Klaas gegen ProSieben" 2020 geht demnächst mit fünf neuen Sendungen an den Start. Während die beiden Rivalen in bisherigen Formaten immer gegeneinander antraten, müssen Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt hier zusammen agieren, um ihren Arbeitgeber zu besiegen. Als Gegner schickt der Sender ProSieben verschiedene Prominente wie Vanessa Mai, Max Giermann, Katrin Bauerfeind, Olivia Jones oder René Adler ins Rennen, um die Berufs-Großmäuler in die Schranken zu weisen. Während Joko und Klaas immer neue, skurrile Wetteinsätze bieten, verlangen die beiden im Falle eines Sieges immer den selben Preis: 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung.

Hier finden Sie alle Infos, sowie Sendetermine und Sendezeit von "Joko und Klaas gegen ProSieben" 2020.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" 2020: Start-Datum

Die neuen Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2020 starten am Dienstag, 28. April 2020. Die fünf geplanten Sendungen werden wöchentlich ausgestrahlt.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" 2020: Sendetermine und Sendezeit

Die neuen Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2020 laufen jeden Dienstag ab 20.15 Uhr auf ProSieben. Hier sehen Sie die fünf geplanten Sendetermine auf einen Blick:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 28.04.2020, Dienstag 20.15 Uhr ProSieben 2 05.05.2020, Dienstag 20.15 Uhr ProSieben 3 12.05.2020, Dienstag 20.15 Uhr ProSieben 4 19.05.2020, Dienstag 20.15 Uhr ProSieben 5 26.06.2020, Dienstag 20.15 Uhr ProSieben

"Joko & Klaas gegen ProSieben" 2020 live im TV und Stream - die Übertragung

Auch die neuen Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2020 laufen immer dienstags auf ProSieben im TV. Die neuen Folgen laufen zur Primetime um 20.15 Uhr. Zudem können die Folgen im Live-Stream oder als Wiederholung auf Joyn abgerufen werden. Mehr zur Übertragung finden Sie hier: "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2020: Übertragung im TV und Stream - und Wiederholungen. (AZ)

