vor 60 Min.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" 2020: Übertragung im TV und Stream - und Wiederholungen

"Joko & Klaas gegen ProSieben" 2020: Hier informieren wir über die Übertragung im TV und Live-Stream. Außerdem gibt es ganze Folgen als Wiederholung.

Sie kehren zurück: Joko Winterscheidt und Klaars Heufer-Umlauf. In "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2020 treten die beiden Kult-Moderatoren wieder gegen ihren Arbeitgeber ProSieben an. So läuft die Übertragung im TV und Stream.

Übertragung: "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2020 live im TV und Stream

Ab Dienstag, 28. April, zeigt ProSieben immer dienstags ab 20.15 Uhr "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2020 im TV.

Einen Live-Stream gibt es hier auf der offiziellen Seite des Senders - allerdings ist das nur einmal ohne Anmeldung möglich. ProSieben läss sich außerdem über die Streaming-Plattform Joyn sehen.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" 2020: Ganze Folgen als Wiederholung

Wann Sie eine Folge verpasst haben, können Sie ganze Episoden der Sendung auch im Nachhinein streamen. Die Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2020 lassen sich auch über den kostenlosen Streaming-Service Joyn sehen. Um die Wiederholungen abzurufen, ist keine Registrierung erforderlich.

Worum geht es bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2020?

Die beiden Kult-Moderatoren und Dauerrivalen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf spielen gemeinsam gegen ihren Haussender ProSieben, dieser wiederrum schickt Herausforderer ins Feld. Zu diesen gehören in der neuen Staffel Vanessa Mai, Max Giermann, Katrin Bauerfeind, Olivia Jones, René Adler, Timo Hildebrand, Frank Rosin, Axel Stein, Ben Dolic, Stefanie Kloß, Sido, und, und, und...

Über ihre Herausforderer und die Spiele bestimmt einzig und alleine ihr Arbeitgeber ProSieben. Wer das Duell gewinnt erhält 15-Minuten exklusive Live-Sendezeit am darauffolgenden Tag. Moderiert wird das Ganze von Steven Gätjen. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen