"Joko & Klaas gegen ProSieben": ProSieben lässt Moderatoren verprügeln

Eine aufgerissene Hose und blaue Flecken: Das war das Ergebnis eines Spiels in Folge 4 von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Verloren haben die Moderatoren.

Seit dem 28. Mai stehen die beliebten Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in der Spielshow "Joko & Klaas gegen ProSieben" im Kampf gegen ihren Arbeitgeber. Für jede gewonnene Episode erhalten die Moderatoren von ProSieben 15 Minuten Live-Sendezeit in der Prime-Time am Tag nach der Ausstrahlung.

Siegt allerdings ihr Arbeitgeber, müssen sich Winterscheidt und Heufer-Umlauf einer von ProSieben gestellten Strafe unterziehen. Am Dienstagabend kam es nach zwei Siegen und einer Niederlage gegen den Privatsender zum vierten Duell. Eine der gestellten Aufgaben - "Stay the Fuck in my House" - hatte es besonders in sich.

Das Prügel-Spiel bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Das zweite Spiel des Abends verlangte den Protagonisten der Sendung physisch einiges ab. Das Ziel des Spiels: Fünfmal mindestens eine Minute lang in einem Raum zu verweilen. Hierfür bekamen es Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit dem Football-Team der Erding Bulls, dem Ran-NFL-Moderator "Coach" Patrick Esume (45) und Bloodhound-Gang-Bassist "Evil" Jared Hasselhoff (47) zu tun.

In fünf Runden versuchte das Moderatoren-Duo, nicht von den Muskelprotzen aus dem Zimmer befördert zu werden. Heufer-Umlauf wendete hierfür die Klammeräffchen-Taktik an einem Treppengeländer an, Winterscheidt ließ von der Prügel der Gegner nicht entmutigen und rannte mehrfach zurück ins Zimmer.

In der vierten Runde war dann jedoch Schluss mit lustig. "Evil" Jared, der seinem Namen immer wieder gerecht wurde, zog Joko Winterscheidt erneut aus dem Raum. Doch nicht nur das: Der ausgeflippte Bassist setzte sich kurzerhand auf den Moderator und drückte ihn somit auf den Boden. Da hatte "Klammeräffchen" Klaas Heufer-Umlauf alleine keine Chance mehr: Er wurde mit aufgerissener Hose aus dem Zimmer gezerrt. Das Spiel war somit verloren.

Joko und Klaas müssen Programm auf ProSieben ansagen

Auf Twitter wurde über die Härte des Spiels diskutiert. Während viele Zuschauer sich bestens unterhalten gefühlt haben, fanden andere das Prügel-Spiel zu heftig:

Ich persönlich fand das Spiel unfair und arschig. @ProSieben #JKvsP7 — Boomer (@boohmer84) 25. Juni 2019

Ich geh kaputt Wie leidenschaftlich @hllywdhsslhff bei der Sache ist! @damitdasklaas hackt sich ans Geländer und @officiallyjoko springt einfach wieder durchs Fenster rein #JKvsP7

Bisher das beste Spiel!! — DanieL (@cassiusrox) 25. Juni 2019

Insgesamt konnten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nur zwei der sieben gestellten Aufgaben gewinnen. Damit haben sie verloren und müssen sich der Strafe ProSiebens stellen. Die Strafe für die Moderatoren: Sie müssen heute, am 26. Juni, von 5.30 Uhr bis 0.30 Uhr auf ProSieben das Programm ansagen. Da freuen sich die Zuschauer vielleicht ausnahmweise über die zahlreichen Werbeblöcke des Senders. (AZ)

