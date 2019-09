17:03 Uhr

"Joko & Klaas gegen ProSieben": TV, Livestream, Wiederholung

"Joko & Klaas gegen ProSieben": Die Erfolgsshow kehrt zurück. Hier erfahren Sie alles zur Live-Übertragung im TV und Stream. Wiederholungen gibt es auch.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" ist eine Spielshow, die am 28. Mai 2019 bei ProSieben zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Bei der Sendung handelt es sich um einen Wettstreit zwischen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf und ihrem Arbeitgeber, dem Sender ProSieben. Dabei geht es um 15 Minuten Live-Sendezeit in der Prime-Time (also 20.15 Uhr) am Tag nach der Ausstrahlung. Moderiert wird die Sendung von Steven Gätjen.

"Joko & Klaas gegen ProSieben": Wie funktioniert das Spiel?

Die Spiele ähneln den Studiospielen vom "Duell um die Welt", also dem ursprünglichen Wettstreit der beiden Protagonisten. Dabei reisen bekanntlich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in verschiedene Länder und müssen dann im Studio Aufgaben lösen, die zu diesen Reisezielen passen.

Bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" läuft es so ähnlich. Joko und Klaas arbeiten hier allerdings als Team. Sie müssen gegen Gegner antreten oder eine von ProSieben gestellte Aufgabe lösen. Als Gegner fungiert normalerweis ein Prominenten-Duo, es kann sich aber auch um einen oder mehrere Normalo-Gegenspieler handeln. Insgesamt finden pro Show sechs Spiele und ein Finale statt. Eine der Aufgaben wird Joko und Klaas bereits vor der Sendung gestellt und als MAZ in die Show integriert.

Je mehr Spiele Joko und Klaas vor dem Finale gewinnen, desto größer ist ihr der Vorteil für die alles entscheidende Aufgabe. Gewinnen die beiden das Finalspiel, haben sie am Tag nach der Ausstrahlung ab 20.15 Uhr eine Viertelstunde Live-Sendezeit, in der sie machen können, was sie wollen. Diese werden einmalig gesendet und online nicht offiziell bereitgestellt. Siegt allerdings ihr Arbeitgeber, müssen sich Joko und Klaas einer von ProSieben gestellten Strafe unterziehen.

Wann läuft "Joko & Klaas gegen ProSieben" live im TV und Stream? Gibt es Wiederholungen?

"Joko & Klaas gegen ProSieben" läuft ab dem 8. Oktober 2019 jeden Dienstag um 20.15 Uhr auf ProSieben. Gleichzeitig kann man die Show als Stream auf Joyn verfolgen, dem Live-Stream des Senders. Der ist nach Angaben des Senders bislang kostenlos. Es ist auch keine Registrierung nötig. Sendung verpasst? Kein Problem. Auf Joyn kann man natürlich jederzeit eine Wiederholung sehen. (AZ)

