"Joko & Klaas gegen ProSieben" am 28.4.20: Klaas Heufer-Umlauf im Porträt

Mit "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2020 ist Klaas Heufer-Umlauf wieder im TV zu sehen. Im Porträt stellen wir Ihnen den Moderator und Entertainer näher vor.

Hier gibt es alle Infos zu Joko & Klaas gegen ProSieben 2020 - auch Sendetermine und Sendezeit.

Nach dem Ende von "Circus Halli-Galli" geht das Moderatoren-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nun auch vermehrt getrennte Wege. Ab heute sind sie jedoch wieder gemeinsam mit einer neuen Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" im TV zu sehen. Wir stellen Ihnen Klaas Heufer-Umlauf im Porträt näher vor.

Klaas Heufer-Umlauf machte eine Friseur-Ausbildung

Klaas wurde am 22. September 1983 in Oldenburg geboren und machte vor seiner Karriere im Fernsehen eine Ausbildung zum Friseur. Bereits früh zog es ihn jedoch auf die Bühne - als Jugendlicher wirkte er im Oldenburgischen Staatstheater in mehreren Stücken mit. Seine TV-Karriere begann zunächst bei VIVA, wo er unter anderem "Klaas' Wochenshow" moderierte, bevor er 2009 zu MTV wechselte. Dort moderierte er erstmals mit seinem Kollegen Joko die Sendung "MTV Home", die das Duo berühmt machte. An der Sendung war auch Palina Rojinski beteiligt, die gemeinsam mit den beiden zunächst zu ZDFneo und später zu ProSieben wechselte.

Porträt: Klaas Heufer-Umlauf wurde ein Journalisten-Preis aberkannt

Neben seiner Karriere als Moderator ist Klaas Heufer-Umlauf auch in der Musikindustrie aktiv. 2011 gründete er mit Mark Tavassol, dem früheren Bassisten von Wir sind Helden, die Band Gloria. Die beiden haben seit 2015 drei Studioalben veröffentlicht. Inzwischen leitet Mark Tavassol die Band in Heufer-Umlaufs Late-Night-Show "Late Night Berlin". Gemeinsam mit seinem Kollegen Joko Winterscheidt konnte Heufer-Umlauf bereits zahlreiche renommierte Preise gewinnen - darunter unter anderem den Deutschen Fernsehpreis, den Echo und den Grimme-Preis.

Den Preis für "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" des Medium Magazins musste er jedoch im März nach Fake-Vorwürfen zurückgeben. Er soll in seiner Show "Late Night Berlin" Schauspieler verwendet haben, während er den Zuschauern suggerierte echte Situationen zu sehen. Mehr dazu können Sie hier lesen: Nach Fake-Vorwürfen: Klaas Heufer-Umlauf verliert Journalistenpreis.

Klaas Heufer-Umlauf lebt in Berlin und hat mit der österreichischen Moderatorin Doris Golpashin zwei Kinder.

