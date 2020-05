10:31 Uhr

Joko & Klaas nutzen ihre Sendezeit, um Frauen Gehör zu verschaffen

ProSieben hat Joko & Klaas 15 Minuten Sendezeit geschenkt. Statt der beiden Entertainer traten in "Männerwelten" jedoch nur Frauen auf – um auf Alltags-Sexismus aufmerksam zu machen.

Es war eine ungewöhnliche Viertelstunde, die Zuschauer von ProSieben am Mittwochabend ab 20.15 Uhr zu sehen bekamen, zur Primetime also, zur besten Sendezeit. Normalerweise füllen viele TV-Sender diesen Platz mit eher harmlosen Inhalten: mit Filmen, Quizshows oder Tierdokumentationen.

Der Beitrag am Mittwochabend war jedoch nicht harmlos. "Das ist die vielleicht gruseligste und nötigste Ausstellung der Welt", sagte Moderatorin Sophie Passmann gleich zu Beginn der Show. Die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hatten die Autorin gebeten, durch die Sendung zu führen, eine fiktive Ausstellung mit dem Titel "Männerwelten".

Joko & Klaas traten in der Prosieben-Show "Männerwelten" nicht auf

ProSieben hatte Joko und Klaas 15 Minuten Sendezeit überlassen, nachdem sie den Sender am Dienstagabend in der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" besiegt hatten. Die beiden Moderatoren waren allerdings in der Sendung nicht zu sehen, sie nutzten ihre Sendezeit, um auf sexuelle Belästigung von Frauen und alltäglichen Sexismus aufmerksam zu machen.

Im Beitrag traten ausschließlich weibliche Protagonistinnen wie Schauspielerin Palina Rojinski, Model Stefanie Giesinger oder Moderatorin Jeannine Michaelsen auf, die deutlich machten, welche Nachrichten, Bilder und verbalen und körperlichen Angriffe Frauen manchmal erdulden müssen – angefangen bei ungefragt eingesandten Penis-Bildern über übelste Beleidigungen im Internet bis hin zu Vergewaltigungen.

Fast die Hälfte aller Frauen in Deutschland wurde schon einmal sexuell belästigt.



Auch in den aktuellen Krisenzeiten dürfen andere wichtige Themen nicht untergehen.

Hier könnt ihr die 15 #JKLive-Minuten noch einmal sehen.#Männerwelten https://t.co/eITvx064wi — Joko & Klaas (@jokoundklaas) May 13, 2020

Sophie Passmann führte durch die Sendung "Männerwelten"

„Leider ist ‚Männer-Welten' eine Dauerausstellung, die sich nicht auf ein paar Fernsehminuten und einzelne Räume beschränken lässt, sondern während und nach dieser Sendung weitergeht – in unserem Alltag, am Arbeitsplatz, in der U-Bahn oder der Corona-Quarantäne", sagte Sophie Passmann am Ende der Show. "Wahrscheinlich müssen wir noch eine ganze Weile ertragen, dass diese Scheiße stattfindet, aber wir müssen sie nicht akzeptieren. Wir können diese Dinge thematisieren und in die Öffentlichkeit tragen und zur Anzeige bringen.“ (schsa)

