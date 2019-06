vor 49 Min.

Joko und Klaas müssen eine Folge "taff" moderieren

Die Entertainer Joko und Klaas haben in einer TV-Sendung einen Wettstreit verloren. Zur Strafe müssen sie eine komplette Folge "taff" produzieren und moderieren.

Die neue Spielshow "Joko & Klaas gegen ProSieben", bei der die beiden Entertainer gegen Mitarbeiter ihres Arbeitgebers antreten, hat schon vergangene Woche Aufsehen erregt. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hatten 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung gewonnen - und diese für besondere Botschaften genutzt.

Joko und Klaas durften 15 Minuten Sendezeit selbst bestimmen

Joko und Klaas brachten in den gewonnenen Fernsehminuten die Themen Seenotrettung, Rechtsextremismus und Obdachlosigkeit zur Primetime bei ProSieben unter. Der Sender entschied sich danach entgegen seiner Ankündigung, die Sendung sei nur live und einmalig zu sehen, die Viertelstunde auch im Nachhinein abrufbar zu machen.

"Nach der heutigen Live-Sendung hat ProSieben entschieden, "Joko & Klaas live" auch über die Social-Kanäle und auf ProSieben.de nachträglich zum Abruf bereitzustellen - trotz Niederlage", teilte der Sender am Abend mit.

Joko und Klaas müssen eine Sendung "taff" produzieren

Diesmal allerdings mussten sich die beiden Moderatoren in der Sendung geschlagen geben. Die Strafe: Joko und Klaas müssen eine Folge des Boulevardmagazins "taff" produzieren - und diese auch noch live moderieren. Am 17. Juni um 17 Uhr soll die Folge im Fernsehen ausgestrahlt werden.

Dabei sah es am Anfang nicht so aus, als würden Joko und Klaas gegen ProSieben verlieren, die ersten beiden Spiele gingen an die Entertainer. In einem Fußballduell gegen ein Team bestehend aus den ehemaligen Fußballprofis Kevin Kuranyi und David Odonkor hatten die Moderatoren keine Chance. Auch im Wettstreit mit den Sängern Sarah Connor und Alexander Klaws zogen die Moderatoren den Kürzeren.

Die "taff"-Folge sollen Joko und Klaas nun von Grund auf selbst konzipieren und produzieren. (AZ, mit dpa)

