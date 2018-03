vor 30 Min.

Judith Williams: Die Unternehmerin im Porträt Panorama

Judith Williams ist eine der Teilnehmerinnen bei "Let's Dance" 2018. Ganz unerfahren ist sie nicht: Sie studierte Ballett an der Londoner Royal Academy of Music.

Judith Williams ist nicht nur durch ihre Teilnahme bei "Let's Dance" 2018 bekannt. Ob als Opernsängerin, Unternehmerin oder Jurorin - sie machte sich einen Namen.

Judith Williams ist eine Frau mit vielen Gesichtern. Bekanntheit erlangte sie zuletzt als Teleshopping-Queen und Jurorin in der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen". Bei "Let's Dance" 2018 muss sie als Kandidatin nun selbst die Jury von sich überzeugen. Auch wenn es einige Fernsehzuschauer überraschen mag, Judith Williams Durchbruch kam nicht plötzlich von heute auf morgen. Seit bald 20 Jahren ist die heute 45-Jährige mittlerweile im Fernsehgeschäft.

1999 fing sie als Moderatorin beim Teleshopping-Programm QVC an. Ursprünglich hatte die Tochter des amerikanisch-deutschen Opernsängers Daniel Lewis Williams jedoch ganz andere Pläne. Nach ihrem Abitur studierte die Münchnerin zunächst klassischen Gesang an der Hochschule für Musik in Köln sowie Ballett an der Londoner Royal Academy of Music. Bereits mit vier Jahren stand sie gemeinsam mit ihrem Vater das erste Mal auf der Bühne.

Die Sopranistin stand kurz vor ihrem großen Durchbruch und konnte nach ihrer Ausbildung erste Bühnenerfolge feiern, unter anderem als "Maria" in dem berühmten Musical "West Side Story", als "Bronislawa" in der Operette "Der Bettelstudent" und als "Papagena" in Mozarts "Die Zauberflöte".

Judith Williams: Ein Tumor beendete ihre Gesangskarriere

Doch mit 24 Jahren hat das Schicksal der aufstrebenden Opernsängerin einen Strich durch die Rechnung gemacht. Als bei ihr ein gutartiger Tumor festgestellt wird, muss sie sich einer Hormonbehandlung unterziehen und verliert vorübergehend ihre Stimme. Die Ärzte stellten die junge Frau damals vor die Wahl: Eine Operation mit der Folge keine Kinder bekommen zu können oder eine Hormonbehandlung, die ihre Stimme beeinträchtigen könnte? Die US-Amerikanerin entschied sich für Kinder und gegen Karriere. Heute ist sie Mutter zweier Töchter. Seit 2007 ist Medienunternehmer Alexander-Klaus Stecher der Mann an ihrer Seite, 2011 heirateten die beiden. Das Paar lebt mit den gemeinsamen Töchtern und zwei Söhnen aus Stechers früherer Ehe in Herrsching am Ammersee.

Die Sopranistin Judith Williams und der Tenor José Carreras in München bei der Buchvorstellung zu Williams Biografie "Stolpersteine ins Glück". Bild: Ursula Düren, dpa (Archivbild)

So starte der Aufstieg von Deutschlands Teleshopping-Queen Judith Williams

Neben Beruf und Familie engagiert sich Judith Williams auch sozial. Sie ist seit 2009 Botschafterin von SOS-Kinderdorf und unterstützt diverse Frauenhäuser. Außerdem kommt der Erlös ihrer Biographie "Stolpersteine ins Glück" der José Carreras Leukämie-Stiftung zu Gute, für die sie sich ebenfalls als Stiftungsbotschafterin engagiert. Einer der glücklichen "Steine", auf die sie in ihrem Leben getroffen sei, war nach ihren Worten Carreras. Bei ihrer ersten Begegnung habe sie als Musik-Studentin in Köln Carreras Blumen überreicht.

Judith Alexis Stecher-Williams, wie die Unternehmerin mit vollem Namen heißt, soll heute so viel Geld verdienen, wie keine andere Frau im deutschen Fernsehen - das hat die Bild einmal ausgerechnet. Doch was ist ihr Erfolgsrezept? Angefangen hat alles in einem Fitnessstudio. Williams verkaufte bei einem Aushilfsjob unter anderem Eiweiß-Shakes und sorgte dafür, dass sich der Umsatz in kurzer Zeit verdreifacht hat. Eine Bekannte soll ihr daraufhin geraten haben, sich bei einem dieser Verkaufssender zu bewerben. Ihre erste Bewerbung beim Shopping-Sender QVC in Düsseldorf blieb zunächst erfolglos. Beim zweiten Anlauf jedoch stieg die Deutsch-Amerikanerin innerhalb kurzer Zeit zur erfolgreichsten Verkäuferin bei QVC auf.

Seit 2014 ist Judith Williams Jury-Mitglied bei "Die Höhle der Löwen"

Und plötzlich ging es Schlag auf Schlag: Nach über zwei Jahren Bühnenabstinenz kam ihre Gesangs-Stimme zurück, doch der erfolgreiche Medien-Manager Dr. Georg Kofler überzeugte sie, nicht auf die Bühne zurückzukehren, sondern von Düsseldorf nach München zu seinem Shopping-Sender HSE24 zu wechseln. 2001 moderierte Judith Williams dann erstmals eine Verkaufsshow bei HSE24. 2004 bekam sie ihr eigenes Schmuckformat. Drei Jahre später beendete die Moderatorin schließlich ihre Karriere und gründete die Judith Williams GmbH, um fortan als Unternehmerin mit der Judith Williams Markenwelt ihre eigenen Kosmetik-, Mode- Schmuck- und Parfum-Linien bei HSE24 zu vertreiben. Bereits ein Jahr später gelang ihr der internationale Durchbruch.

Heute besteht die Markenwelt der Teleshopping-Queen aus über 800 Produkten, die sie mit ihrem Team in enger Absprache entwickelt und vertreibt. 2011 eröffnete Judith Williams ihr erstes Schönheitsinstitut in München. Und seit 2014 ist die 45-Jährige nunmehr in der fünften Staffel Investorin der preisgekrönten VOX-Show „Die Höhle der Löwen“. Kaum zu glauben, doch ohne ihren Mann wäre Judith Williams womöglich nie bei "Die Höhle der Löwen" gelandet. Sie dachte, das Format passe nicht zu ihr. Doch Alexander-Klaus Stecher überzeugte seine Frau. "Er hat mir gesagt, dass die Show nicht nur Nerds braucht, die ständig Begriffe nutzen, die normale Menschen nicht verstehen", soll sie einmal in einem Interview verraten haben. (AZ)

Themen Folgen