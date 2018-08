vor 49 Min.

Jürgen Drews im Krankenhaus: Auftritte abgesagt Panorama

Jürgen Drews liegt im Krankenhaus. Er habe sich einen Magen-Darm-Infekt zugezogen, berichtet die Bild-Zeitung. Auftritte mussten abgesagt werden.

Der "König von Mallorca", Jürgen Drews, liegt im Krankenhaus. Der Schlagerstar habe sich einen "sehr schweren Magen-Darm-Infekt" zugezogen, sagte seine Sprecherin der Bild-Zeitung. Für die Fans des 73-Jährigen ist das ein herber Schlag: Zwei Konzerte müssen abgesagt werden, eines im Megapark auf Mallorca und ein anderes in Niedersachsen. Am kommenden Samstag steht schon der nächste Auftritt in Hessen an. Ob er dort spielen kann, ist noch ungewiss.

Jürgen Drews ist krank: Auftritte müssen abgesagt werden

Nach der Diagnose liegt Jürgen Drews aktuell in der Neurologie, berichtet die Bild weiter. Er sei an Infusionen angeschlossen und müsse weiter untersucht werden. Wie lange der Schlagerstar dort ausharren muss und ob er weitere Termine absagen wird, ist derzeit noch unklar.

Jürgen Drews ist mit seinen 73 Jahren eines der Urgesteine des deutschen Schlagers. Mit seinen Songs "Ein Bett im Kornfeld" oder "Ich bau dir ein Schloss" eroberte er in der Vergangenheit die deutschen Charts. Aber auch heute füllt der "König von Mallorca" - wie ihn Thomas Gottschalk mal nannte - mit seinen Liedern ganze Konzerthallen.

Jürgen Drews feierte Erfolge mit Liedern wie "Ein Bett im Kornfeld"

Eigentlich sollte Drews Arzt werden und studierte vier Semester Medizin, die Musik lief damals nur nebenbei. Später entschied er sich, sein Hobby zum Beruf zu machen und brach das Studium ab. Seine kommerzielle Ader und den Spaß an schlageresken, eingängigen Tönen habe er dann entdeckt, als er in den 1970ern mit den "Les Humphries Singers" auf der Bühne stand, sagte er in einem Interview der dpa. "Irgendwann habe ich dann mit den Achseln gezuckt und auch ein Bett im Kornfeld gesungen", erzählte Drews weiter. Das war 1976 und verhalf ihm zum Durchbruch.

Rückblickend auf seine bis heute andauernde Bühnenkarriere sagt Drews : "Die Geschichte mit dem Schlager hat ja alles Gute gebracht, was ich mir nur denken kann." Auf der Bühne wolle er solange stehen, wie es im Spaß mache. Wann man aufhöre, lasse sich nicht planen: "Ich bin mein eigener Chef, bei allem. "

6 Bilder Das sind die bekanntesten Mallorca-Stars Bild: dpa

(AZ/dpa)

Themen Folgen