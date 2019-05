06:41 Uhr

Jürgen Vogel hat "keinen Bock auf das Gesocks" in sozialen Netzwerken

Auf Instagram verzichtet er ganz, auf Facebook ist er nur selten aktiv: Schauspieler Jürgen Vogel fremdelt mit Social Networks, wie er in einem Interview verriet.

Der Schauspieler Jürgen Vogel fühlt sich in den sozialen Netzwerken nicht daheim. "Ich will mich von nichts abschotten, aber ich habe zum Beispiel kein Instagram, weil mir das zu anstrengend ist. Ich habe eine Fan-Facebook-Seite, aber die nervt mich auch manchmal", sagte der 51-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag). Gerade wenn es um Politisches gehe, werde es heikel. "Ich habe keinen Bock auf das Gesocks, das sich so unerzogen und respektlos äußert. Jeder hat eine Meinung, und die ist immer negativ. Da tummeln sich viele Arschlöcher, die plötzlich ein Sprachrohr bekommen haben."

Vogel, der ab 5. Juni in der Vox-Serie "Das Wichtigste im Leben" zu sehen ist, sagte, er poste nur alle paar Monate, wenn ein Film von ihm herauskomme oder etwas anderes Bemerkenswertes geschehe. "Die coolen Leute, die meine Fans sind, möchte ich schon gerne informieren." (dpa)

