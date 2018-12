15:37 Uhr

Jugendlicher soll Mutter und Großmutter getötet haben Panorama

Schrecklicher Verdacht: Ein 17-Jähriger soll in Böblingen nach einem Streit seine Mutter und seine Oma erstochen haben. Der Jugendliche wurde festgenommen.

Ein 17-Jähriger soll in Böblingen bei Stuttgart seine Mutter und seine Großmutter erstochen haben. Die Tat ereignete sich nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in der Nacht zum Dienstag in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Demnach tötete der Jugendliche die beiden 38 und 61 Jahre alten Frauen mit mehreren Messerstichen. Tatwaffe war ersten Erkenntnissen zufolge ein Küchenmesser. Die Opfer und der mutmaßliche Täter sind Deutsche mit russischen Wurzeln.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Teenager nach der Tat selbst die Polizei angerufen und bereits am Telefon gestanden, die Frauen umgebracht zu haben. Als die Polizisten wenige Minuten später in der Wohnung eintrafen, fanden sie die leblosen Körper der Opfer. Für Mutter und Großmutter kam jede Hilfe zu spät. Der Jugendliche ließ sich widerstandslos festnehmen.

Das Motiv und auch der genaue Hergang der Tat waren zunächst unklar. Die Polizei geht von einem familiären Hintergrund aus, wie es weiter hieß.

Der 17-Jährige sollte am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Eine Obduktion der Opfer wurde ebenfalls für Mittwoch angeordnet. Bis Ergebnisse vorliegen, könnten aber Wochen vergehen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Auch die Ermittlungen ziehen sich demnach voraussichtlich noch Wochen hin. Kriminaltechniker seien noch mit der Sicherung von Spuren beschäftigt. (dpa)

