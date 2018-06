17:54 Uhr

Junge Frau durch Messerangriff getötet

In einem Park in Viersen am Niederrhein wird eine junge Frau mit einem Messer attackiert. Vom Täter fehlt zunächst jede Spur.

Nach einem tödlichen Messerangriff auf eine junge Frau in Viersen am Niederrhein fahndet die Polizei unter Hochdruck nach dem mutmaßlichen Täter. Nach Polizeiangaben wurde die zunächst nicht identifizierte Frau in einem Park mit einem Messer verletzt. Sie starb später im Krankenhaus an ihren Verletzungen.

Die Polizei suchte am Nachmittag mit einem Großaufgebot nach dem mutmaßlichen Täter. Eine Mordkommission wurde gebildet. Die Bild hatte darüber berichtet.

"Wir setzen alles daran, die Identität zu klären und ihn zu fassen", sagte eine Polizeisprecherin. Auch die Identifizierung des Opfers laufe auf Hochtouren. Die Polizei fahndete nach eigenen Angaben nach einem etwa 1,70 Meter großen Mann mit "nordafrikanischem Aussehen". (dpa)

