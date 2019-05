vor 3 Min.

Junge Royals fördern Seelsorgeprojekt

Die Enkelgeneration der Queen hat sich schon seit mehreren Jahren dem Thema psychische Gesundheit verschrieben.

Prinz William und Herzogin Kate sowie die frischgebackenen Eltern Prinz Harry und Herzogin Meghan stehen Pate bei einem neuen Seelsorgeangebot für Menschen in der Krise.

"Shout" - auf deutsch etwa: Hilferuf - bietet Soforthilfe per SMS. "Du kannst überall eine Unterhaltung starten: in der Schule, zu Hause, im Bus - egal wo", sagte Prinz William (36) in einer Videobotschaft, die am Freitag veröffentlicht wurde. Freiwillige stehen rund um die Uhr bereit, um in dringenden Fällen innerhalb von fünf Minuten zu antworten.

Einen Live-Auftritt der Royals gab es nicht. Meghan (37) hatte erst am Montag ihr erstes Kind zur Welt gebracht, Baby Archie Harrison. Die stolzen Eltern stellten ihn am Mittwoch bei einem kurzen Termin im Schloss Windsor der Öffentlichkeit vor.

Die vier jungen Royals haben über ihre gemeinnützige Stiftung Royal Foundation drei Millionen Pfund (rund 3,5 Millionen Euro) für den Aufbau des Dienstes zur Verfügung gestellt. Die Wohltätigkeitsorganisation Mental Health Innovations will digitale Entwicklungen nutzen, um die seelische Gesundheit zu fördern.

Die Enkel der Queen und ihre Frauen hatten die Freiwilligen, die die SMS beantworten, in den vergangenen Monaten mehrfach besucht. "Harry, Meghan, Catherine und ich haben gesehen, wie es funktioniert, und wir sind sehr begeistert." In der Aufbauphase führten Freiwillige nach Angaben der Organisation bereits rund 60 000 Unterhaltungen per SMS. (dpa)

Shout

Die Royal Foundation

