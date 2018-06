Junge in Spandau von Laster überrollt und getötet

Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles prüft Vorwürfe gegen Schauspieler Sylvester Stallone wegen sexueller Übergriffe. Was dem Hollywood-Star vorgeworfen wird.

London

Ein Jahr nach Brandkatastrophe: Grenfell Tower in Grün

Ein Jahr nach dem Brand des Grenfell Towers ist zur Erinnerung an die 72 Toten das ausgebrannte Hochhaus in London in Grün angestrahlt worden.