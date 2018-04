Junge soll Strafe bezahlen, weil er einen Pizzakarton entsorgt hat

vor 19 Min.

Weil er einen Pizzakarton in einem öffentlichen Mülleimer entsorgte, sollte ein Junge in Attendorn Strafe bezahlen.

Ein Zwölfjähriger sorgte für Aufregung in den sozialen Netzwerken: Der Junge hatte unterwegs in Attendorn eine Pizza gegessen, die leere Packung in einem öffentlichen Mülleimer entsorgt - und sollte dafür laut Ordnungsamt eine Strafe von zehn Euro zahlen. Der Grund: Dieser Pizzakarton sei Hausmüll und dürfe somit nicht in öffentliche Mülleimer geworfen werden. Der Bürgermeister von Attendorn, Christian Pospischil (SPD), hat die Entscheidung inzwischen revidiert und das auf der Webseite der Stadt mitgeteilt. Der Junge musste demnach doch kein Geld bezahlen.

Bürgermeister von Attendorn bedauert die Strafe

In einem Gespräch mit der Großmutter des Jungen soll die Angelegenheit geklärt worden sein, schrieb er. Pospischil räumte aber ein: "Einen bitteren Beigeschmack behält die ganze Angelegenheit natürlich, denn das Rechtsempfinden vieler wurde hier verletzt." Einige Zeitungen hatten darüber berichtet und vor allem im Netz wurde die Strafe kritisiert. "Jetzt dürfen wir uns aber auch mal wieder abregen", sagte der Bürgermeister.

Attendorner Ortsrecht soll überarbeitet werden

Die Verwaltung der Stadt möchte nun das Ortsrecht überarbeiten. Solche Fälle sollen klarer beschrieben werden. Pospischil betonte, die Stadt habe weiterhin darauf zu achten, dass Müll aus dem Haushalt nicht in öffentlichen Mülleimern entsorgt werde. "Kleinabfälle von in der Öffentlichkeit verzehrtem Fast Food werden wir aber natürlich nicht als Hausmüll werten." (AZ)

