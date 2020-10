14:33 Uhr

Junger Luchs streift durch Goslar

Der Luchs läuft durch einen Vorgarten in Goslar und blickt durch das Fenster einer Terrassentür.

Auf der Suche nach Nahrung streift ein Luchs seit ein paar Tagen durch die niedersächsische Stadt Goslar.

Er habe mehrere Berichte und Fotos erhalten, die belegten, dass es sich um ein Jungtier handele, sagte der Luchs-Beauftragte des Nationalparks Harz, Ole Anders.

Seine Hoffnung sei nun, dass die offensichtlich verwaiste Raubkatze im Südstadtbereich schnell gefunden wird.

Häufig komme es nicht vor, dass sich Luchse in eine Stadt verirren, sagte Anders zuvor der "Goslarschen Zeitung". In kleineren Dörfern sei schon mal ein Jungtier gesichtet worden, das seine Mutter verloren hatte. "Aber ein Luchs in einem Gebiet wie der Goslarer Innenstadt - nein, das ist mir noch nie vorgekommen", sagte Anders der Zeitung. Auf keinen Fall sollten Passanten versuchen, das Tier zu streicheln, auch wenn der Jungluchs für Menschen noch nicht allzu gefährlich werden könne.

Erst kürzlich hatte Anders darauf hingewiesen, dass gesichtete Luchse oder Spuren der Tiere über eine App gemeldet werden können. Die "Luchs-App" sei direkt mit einer Datenbank verbunden, in der die Entwicklung der Tiere im Harz dokumentiert werde, sagte Anders. "Die Meldungen von Luchsbeobachtungen sind für unsere Arbeit enorm wichtig." Nutzer können über die App Fotos von den Tieren machen und auch die genauen GPS-Koordinaten hochladen.

© dpa-infocom, dpa:201027-99-99636/2 (dpa)

