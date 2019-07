Jury spricht Navy-Seal "Eddie" Gallagher von Mordvorwurf frei

Im Prozess um den Elitesoldaten Edward Gallagher ist das Urteil gefallen. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, im Irak Zivilisten getötet zu haben.

Im Prozess um Edward "Eddie" Gallagher ist das Urteil gefallen: Der hochdekorierte Soldat der US-Spezialeinheit Navy Seals ist von einer Jury bei einem Militärgerichtsverfahren vom Vorwurf der Ermordung eines Gefangenen freigesprochen worden.

Eine Sprecherin der US-Marine in San Diego teilte am Dienstag mit, die Jury habe den Elite-Soldaten Edward Gallagher nur in dem Anklagepunkt für schuldig befunden, dass er mit der Leiche des Gefangenen posiert habe. In allen anderen Anklagepunkten - darunter auch dem, im Irak auf Zivilisten geschossen zu haben - sei er freigesprochen worden.

Wie hoch das Strafmaß für Gallagher nun ausfallen soll, soll laut der Sprecherin am heutigen Mittwoch verkündet werden. Die Verkündung war ursprünglich noch am Dienstag erwartet worden.

Der Fall um Edward Gallagher hatte in den USA für großes Aufsehen gesorgt. Gallagher, der unter anderem im Irak und Afghanistan im Einsatz war, war angeklagt, bei einem Einsatz im irakischen Mossul einen Kriegsgefangenen erstochen zu haben und neben dessen Leiche posiert zu haben. Der junge IS-Kämpfer war geschätzt erst 15 Jahre alt. Außerdem wurde Gallagher vorgeworfen, auf Zivilisten geschossen zu haben. Angeklagt war er in insgesamt sieben Punkten, darunter auch Justizbehinderung. Gallagher wies die Vorwürfe stets zurück.

Wie der Sender CNN berichtet, könne der Anklagepunkt, in dem Gallagher schuldig befunden wurde, mit maximal vier Monaten Haft bestraft werden. Gallagher habe aber schon mehr als diese Zeit in Untersuchungshaft gesessen, womit eine etwaige Gefängnisstrafe bereits abgegolten sein dürfte.

In honor of his past service to our Country, Navy Seal #EddieGallagher will soon be moved to less restrictive confinement while he awaits his day in court. Process should move quickly! @foxandfriends @RepRalphNorman