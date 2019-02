"Empire"-Star Jussie Smollett: Prügelattacke erfunden?

vor 53 Min.

Hat Jussie Smollett den Angriff erfunden? Die Ermittlungen dauern an.

Schauspieler Jussi Smollet hatte einen rassistischen und homophoben Überfall angezeigt. Nun steht er selbst im Verdacht. Er soll den Angriff erfunden haben.

Im Fall um einen rassistisch-homophob motivierten Angriff auf den US-amerikanischen Schauspieler Jussie Smollett hat sich das Blatt gewendet. Die Ermittler glauben mittlerweile, dass der Schauspieler aus der Serie "Empire" den Vorwahl erfunden haben soll, so US-Medien unter Berufung auf die Ermittler. Der Fall hatte über die USA hinaus Aufsehen erregt. Einige Prominente wie der frühere Vize-Präsident Joe Biden, die Schauspielerin Emma Watson und der Sänger John Legend hatten sich nach der vermeintlichen Prügelattacke hinter Smollett gestellt.

Jussi Smollett ist Afro-Amerikaner und bekennt sich offen zu seiner Homosexualität. Dies sei im Ende Januar zum Verhängnis geworden. So hat er bei Chicagoer Polizei angegeben, er sei von Unbekannten angegriffen und beleidigt worden. Dabei soll Smollett nachts in von zwei Maskierten rassistisch und schwulenfeindlich beleidigt, geschlagen und mit einer Flüssigkeit überschüttet worden seien. Außerdem hätten die Angreifer ihm einen Strick um den Hals gelegt und Donald Trumps Parole "Make America Great Again" gebrüllt.

Smollett hatte auch öffentlich über die mutmaßliche Attacke gesprochen. Der 36-Jährige spielt seit 2015 in der Dramaserie "Empire" den talentierten R&B-Sänger Jamal Joseph Lyon. Außerdem war er 2017 im Science-Fiction-Film "Alien: Covenant" zu sehen.

Ermittler haben Zweifel an Aussagen von Jussi Smollett

Doch die Ermittler haben Zweifel an "Empire"-Star Jussi Smolletts Aussagen. Diese seien nach der Festnahme zweier Brüder aufgekommen, berichteten nun US-Medien. Die Polizei prüfe Vorwürfe, wonach Smollett die beiden Afroamerikaner dafür bezahlt haben soll, einen Angriff vorzutäuschen. Bilder des vermeintlichen Vorfalls, etwa von einer Überwachungskamera, gebe es nicht, ebenso wenig wie Zeugenaussagen. Die Brüder, die Smollett persönlich kennen sollen, seien unweit des vermeintlichen Tatorts gefilmt worden. Die Polizei habe sie befragt und später wieder freigelassen.

Die Chicagoer Polizei vermutet, dass der Schauspieler durch die öffentliche Anteilnahme seine Schauspiel-Karriere vorantreiben wollte. Der Schauspieler habe die Darstellung der Brüder zurückgewiesen. Für ihren Mandanten gelte die Unschuldsvermutung, teilten Smolletts Anwälte laut US-Medien mit. Sollte er wegen falscher Angaben bei der Polizei für schuldig befunden werden, könnte Smollett eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren drohen.

Die "Empire"- Produzenten 20th Century Fox Television und Fox Entertainment kommentierten die neue Entwicklung in dem Fall laut US-Medien zunächst nicht. Zuvor hatten sie den Schauspieler noch unterstützt, hieß es. (dpa)

