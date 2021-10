"Just Beyond": Infos zu Start, Besetzung, Folgen und Handlung

Ab heute zeigt Disney Plus die Serie "Just Beyond". Wir haben alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Trailer und Handlung.

Mitte Oktober geht eine neue Serie bei Disney Plus an den Start. "Just Beyond" spielt in einer Realität jenseits der unseren. Pro Folge - insgesamt gibt es acht - müssen die Charaktere sich selbst finden, und zwar auf einem Weg voller übernatürlicher Wesen wie Hexen, Aliens, Geister und Paralleluniversen.

Sie möchten wissen, wann und wo Sie "Just Beyond" sehen können? Dann haben wir die Antworten für Sie. Hier in unserem Artikel haben wir alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung sowie einen offiziellen Trailer für Sie.

"Just Beyond" morgen: Wann ist Start der Serie auf Disney Plus?

Die neue Serie "Just Beyond" geht heute am Mittwoch, den 13. Oktober 2021 bei Disney Plus an den Start. Alle acht Folgen werden zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht und stehen ab dann zum Ansehen zur Verfügung.

Disney Plus ist ein kostenpflichtiger on-Demand-Dienst. Laut Anbieter betragen die monatlichen Kosten 8,99 Euro, ein Jahresabonnement liegt bei 89,99 Euro.

Den Kunden stehen dann unter anderem Filme und Serien wie "The Mandalorian", "Lost" sowie alle " Star Wars"-Filme zur verfügung.

Die einzelnen Episoden von "Just Beyond": Folgen

Es gibt insgesamt acht Folgen von "Just Beyond". Bisher sind nur die englischen Titel der einzelnen Episoden veröffentlicht worden. Wir haben sie hier im Überblick für Sie zusammen gefasst und werden sie um die deutschen Namen ergänzen, sobald diese bekannt sind.

Folge Titel 1 Leave them Kids alone 2 Parents are from Mars, Kids are from Venus 3 Which Witch 4 My Monster 5 Unfiltered 6 We've got spirits, Yes We Do 7 Standing up for Yourself 8 The Treehouse

Diese Schauspieler sind im Cast von "Just Beyond": Die Besetzung

In den acht Folgen geht es pro Episode um neue Charaktere. Daher gibt es insgesamt 37 Schauspieler im Cast von "Just Beyond".

Wir stellen Ihnen die Besetzung hier in einer Übersicht vor:

Folge 1:

Rolle Schauspieler Veronica Mckenna Grace Claire Leeann Ross Miss Genevieve Nasim Pedrad Heather Lauren Lindsey Donzis

Folge 2:

Rolle Schauspieler Jack Gabriel Bateman Ronald Arjun Athalye Dale Tim Heidecker Bonnie Riki Lindhome Ron Sr. Parvesh Cheena Crazy Chris Henry Thomas Gloria Rajani Nair

Folge 3:

Rolle Schauspieler Fiona Rachel Marsh Luna Jy Prishkulnik

Folge 4:

Rolle Schauspieler Olivia Megan Stott Brook Sally Pressman Graham Elisha Henig Jade Marcelle LeBlanc Chloe Camryn Jade The Squeamber Max Bickelhaup

Folge 5:

Rolle Schauspieler Lily Izabela Vidovic Ms. Fausse Christine Ko Carmen Jordan Sherley Harper Leela Owen Ben Connor Christie

Folge 6:

Rolle Schauspieler Ella Lexi Underwood Vivian Kate Baldwin Zoe Claire Andres Oscar Ben Gleib Raymond Jackson Geach Rosie Emily Marie Palmer

Folge 7:

Rolle Schauspieler Trevor Cyrus Arnold Junger Trevor Logan Gray Maria Smera Chandan

Folge 8:

Rolle Schauspieler Sam Cedric Joe Jenny Christine Young Andy Malcom Barrett Mason Jack Gore

Darum geht es bei "Just Beyond" auf Disney Plus: Die Handlung

Die insgesamt 37 Charaktere, um die es in "Just Beyond" geht, befinden sich alle auf einem Trip der Selbstfindung. Dabei müssen sie sich zahlreichen übernatürlichen Bedrohungen entgegen stellen. Hexen, Außeridrische und Geister warten auf die Menschen und auch die Reise durch Paralleluniversums ist Teil des Weges.

Ein erster Einblick in "Just Beyond": Offizieller Trailer

Erste Eindrücke der neuen Disney Plus-Serie können Sie sich im offiziellen Trailer holen. Wir haben Ihnen diesen verlinkt: