vor 32 Min.

Justice League: The Snyder Cut: Trailer, Start in Deutschland, Besetzung, Handlung

"Justice League: The Snyder Cut" soll 2021 erscheinen. Start in Deutschland, Besetzung, Handlung, Trailer - hier gibt es die bisher bekannten Infos.

Von Elisa Jebelean

"Zack Snyder's Justice League" - auch bekannt als "Justice League: The Snyder Cut" - ist der Director's Cut des 2017 erschienenen Films DC-Films. Demnach wird der Superhelden-Film nun präsentiert, wie Regisseur Zack Snyder es ursprünglich geplant hatte, bevor er die Post-Produktion verließ und Joss Whedon seine Rolle übernahm.

Start in Deutschland, Besetzung, Handlung, Trailer - lesen Sie hier alle Infos zu "Justice League: The Snyder Cut".

Start in Deutschland: Wann erscheint "Justice League: The Snyder Cut" in Deutschland?

"Justice League: The Snyder Cut" wird in den USA am 18. März auf HBO Max erscheinen, dem neuen Streaming-Service von Warner Brothers. Ursprünglich sollte er dort als vierteilige Serie veröffentlicht werden. Wie Zack Snyder im Januar aber mitteilte, erfolgt der Release doch als vierstündiger Film.

Wann und wo er in Deutschland erscheint, ist noch nicht klar. Da Sky aber einen Programmdeal mit Warner Brothers hat, ist es wahrscheinlich, dass der Film dort veröffentlicht wird.

"Zack Snyder's Justice League": Warum wird ein neuer Film veröffentlicht?

"Justice League" gilt als Box-Office-Flop und war für DC-Verhältnisse unerfolgreich. Ziemlich schnell nach dem Kinostart kam es zu einer Online-Petition, die eine andere Version des Films forderte, den Snyder Cut. Bereits während der Produktion stand der Film unter keinem guten Stern, der Cast musste mit einigen Problemen und Schicksalsschläge kämpfen.

Ben Affleck zum Beispiel litt unter einer Alkoholsucht und die Tochter von Zack Snyder nahm sich das Leben. Daraufhin versuchte dieser zwar weiterhin am Dreh teilzuhaben, traf dann aber die Entscheidung das Set zu verlassen - obwohl bereits etwa 3,5 Stunden des Films im Kasten waren. Ursprünglich sollte der Film vier Stunden dauern und in zwei Teile aufgeteilt werden.

Als Joss Whedon übernahm, legte er ein neues Skript vor und es wurde in kurzer Zeit ein quasi fast neuer Film gedreht. Viele Fans argumentieren, dass "Justice League" auch deshalb nicht wirklich an Tiefe gewinnt und die Dialoge hölzern sind. Außerdem gab es einen weiteren großen Kritikpunkt: Der Schnurrbart von Henry Cavill musste in der Postproduktion entfernt werden, wodurch seine Mimik etwas leidet - seine Oberlippe sieht teilweise unnatürlich aus. Zack Snyder will nun sein ursprüngliches Filmmaterial veröffentlichen und den Film zu seiner Zufriedenheit abschließen.

Trailer zu "Justice League: The Snyder Cut"

Mitte Februar wurde ein neuer Trailer zu "Zack Snyder's Justice League" veröffentlicht. Hier können Sie ihn im englischen Original sehen:

"Justice League: The Snyder Cut": Handlung zusammengefasst

Zu Beginn des Filmes trauert die Welt um Superman, der ums Leben gekommen ist. Der Bösewicht Steppenwolf sieht seine Abwesenheit als Chance, um mit seinem Heer aus Riesen-Moskitos die Welt zu vernichten. Batman stellt dann ein Team aus Superhelden zusammen, um die Menschheit zu schützen.

Schauspieler im Cast von "Justice League": Das ist die Besetzung

Hier eine Auswahl des Casts mit der meisten Screen-Time im Überblick:

Schauspieler Rolle Ben Affleck Bruce Wayne / Batman Henry Cavill Kal-El / Clark Kent / Superman Gal Gadot Diana Prince / Wonder Woman Ezra Miller Barry Allen / The Flash Jason Momoa Arthur Curry / Aquaman Ray Fisher Victor Stone / Cyborg Amy Adams Lois Lane Jeremy Irons Alfred Pennyworth J. K. Simmons Commissioner James Gordon Diane Lane Martha Kent Connie Nielsen Hippolyta

