06:57 Uhr

Justin Bieber legt Karrierepause ein - ist seine Frau schwanger?

Via Instagram hat Popstar Justin Bieber eine Karrierepause verkündet. Er will sich künftig in erster Linie auf seine Gesundheit und seine Familie konzentrieren.

Für viele Fans kommt diese Nachricht wenig überraschend: Mädchenschwarm und Popstar Justin Bieber (25) möchte sich vorerst aus dem Show-Geschäft zurückziehen. Das verkündete Bieber über das soziale Netzwerk Instagram und erklärte dabei seinen Fans seine Lage. Grund seien vor allem seine gesundheitlichen Probleme. "Die Musik ist mir sehr wichtig, aber nichts kommt vor meiner Familie und meiner Gesundheit", schrieb Justin Bieber via Instagram am Montag.

Viele Fans hätten ihn um ein neues Album gebeten, aber er habe schon bei seiner letzten Tour "emotional" nicht alles geben können. Dies begründet der Sänger mit tiefverwurzelten Problemen und den jahrelangen, aufreibenden Tourneen um die ganze Welt. Der Popstar hatte zuletzt immer wieder offen über seine Probleme mit dem frühen Ruhm gesprochen. So lasse er sich bereits zum wiederholten Male wegen Depressionen behandeln. Vor zwei Wochen gab er bereits auf Instagram einen Einblick in seine Gemütslage. So kämpfe er "viel mit sich" und fühle sich „total abgeschaltet und komisch“.

Justin Bieber (25) ist seit 2018 mit dem Model Hailey Baldwin (22) verheiratet. Bild: Robyn Beck

Karrierepause: Ist Justin Biebers Frau schwanger?

Seine Instagram-Follower zeigten sich empathisch. So solle er sich alle Zeit der Welt nehmen, um wieder gesund zu werden. Außerdem betont Bieber, dass er seine Ehe aufrechterhalten und ein guter Vater sein möchte. Das sorgt bei seinen Fans und den Instagram-Nutzern natürlich für Spekulationen darüber, ob seine Ehefrau und Model Hailey Baldwin (22) schwanger sei. Das Paar ist seit 2018 verheiratet. Trotzdem zeigt sich der Sänger selbstbewusst und verspricht für die Zukunft wieder Musik zu machen und ein neues Album zu veröffentlichen. (AZ, dpa)

