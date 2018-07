12:34 Uhr

Justin Bieber und Hailey Baldwin sollen verlobt sein Panorama

Gerade mal ein Monat sind Popstar Justin Bieber und Model Hailey Baldwin ein Paar. Nun soll er seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht haben.

Teenieschwarm Justin Bieber hat sich offenbar verlobt. Der 24-Jährige habe seiner Freundin Hailey Baldwin einen Antrag gemacht, berichtete das Promiportal TMZ am Sonntag. Der kanadische Sänger hielt demnach am Samstag bei einem Abendessen in einem Restaurant auf den Bahamas um die Hand des Models an.

Das Portal zitierte Augenzeugen in dem Restaurant, die angaben, Biebers Bodyguards hätten alle aufgefordert, ihre Handys während des Antrags wegzulegen. Ein Sprecher des Sängers äußerte sich nicht zu dem Bericht, Verwandte des Paars deuteten aber an, dass der Bericht stimme.

"Stolz ist eine Untertreibung! Gespannt auf das nächste Kapitel!", schrieb Biebers Vater Jeremy Bieber bei Instagram und fügte ein Bild seines Sohnes bei. Biebers Mutter Pattie Mallette schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter: "Liebe Liebe Liebe Liebe Liebe Liebe Liebe."

Love Love Love Love Love Love Love. — Pattie Mallette (@pattiemallette) 7. Juli 2018

Der kanadische Popstar ist seit einem Monat mit Hailey Baldwin liiert. Die 21-Jährige ist die Tochter des Schauspielers Stephen Baldwin und die Nichte von Schauspielstar Alec Baldwin.

Zuletzt kursierten Gerüchte über ein Liebes-Comback mit Selena Gomez

Anfang des Jahres kursierten noch Gerüchte über ein mögliches Liebes-Comeback von Justin Bieber und Selena Gomez. Die Sängerin Selena Gomez hatte mit einem Instagram-Post am 24. Geburtstag von Justin Bieber die Spekulationen über ein Liebes-Comeback der beiden Popstars angeheizt. Von 2011 bis 2014 führten die beiden eine On-Off-Beziehung, waren also immer wieder zusammen und getrennt. Die Nachricht über Justin Biebers angebliche Verlobung mit Hailey Baldwin dürfte daher auch seine Ex-Freundin überrascht haben.

Die Gerüchte um seine Verlobung mit Hailey Baldwin hat Justin Bieber bislang nicht bestätigt. Bieber, der als Teenager entdeckt und zum Star wurde, hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit seinem Promi-Status zu kämpfen. Er lieferte sich zum Teil auch körperliche Auseinandersetzungen mit Paparazzi und bat seine Fans um Verständnis, keine Selfies mehr mit ihnen machen zu wollen. "Ich fühle mich wie ein Tier im Zoo", erklärte er vor zwei Jahren. "Ich schulde niemandem ein Foto." Im Mai erklärte er seinen Fans auf Instagram, sie sollen sich nicht täuschen lassen und denken, das Leben von Stars sei besser. (dpa/afp)

