Justin Timberlake erfindet Gameshow Panorama

Sänger und Schauspieler Justin Timberlake hat die Idee zu einer Fernsehsendung geliefert. Die Kandidaten können dort mehr als 20 Millionen Dollar gewinnen.

Er singt, schauspielert und hat auch ansonsten kreative Einfälle: Justin Timberlake (37) hat die Idee zu einer Gameshow geliefert, die demnächst bei Fox ausgestrahlt wird. Das teilte der US-Sender am Donnerstag (Ortszeit) mit. In "Spin the Wheel" (auf Deutsch: "Dreh' das Rad") haben die Kandidaten laut Senderangaben die Chance, mehr als 20 Millionen Dollar (rund 17,28 Millionen Euro) pro Folge zu gewinnen. Timberlake, der derzeit mit seinem Album "Man of the Woods" durch Europa tourt, hatte die Idee zusammen mit dem TV-Produzenten Andrew Glassman. Schauspieler Dax Shepard (43) soll die Show moderieren.

Timberlakes Show soll spätestens im kommenden Jahr starten

Durch das richtige Beantworten von Fragen können die Kandidaten ihre Chance auf einen hohen Geldbetrag steigern, falsche Antworten bergen das Risiko, leer auszugehen. Glück spielt aber auch eine Rolle - schließlich drehen die Kandidaten buchstäblich am Rad, ohne vorher zu wissen, wo es stehen bleibt. Die Spielshow soll spätestens im kommenden Jahr starten.

Justin Timberlake wurde Ende der 1990er Jahre als Mitglied der Boygroup *NSYNC bekannt und startete später erfolgreich eine Solokarriere. Abseits der Musik spielte der Superstar unter anderem in den Filmen "In Time" und "Der Love Guru" mit. (dpa)

