vor 34 Min.

Justin Timberlake verrät Namen seines zweiten Kindes

Bisher hielten sich die beiden ganz bedeckt, aber jetzt gibt es erste offizielle Infos zu Justin Timberlakes und Jessica Biels zweitem Kind.

Popsänger Justin Timberlake (39, "Cry Me a River") und seine Frau Jessica Biel (38) sind im letzten Jahr zum zweiten Mal Eltern geworden. Jetzt hat Timberlake erstmals über den Familiennachwuchs gesprochen.

"Sein Name ist Phineas. Und er ist fantastisch. Und er ist so süß. Und niemand schläft mehr", sagte er in einem Videoausschnitt der Talkshow von US-Komikerin Ellen DeGeneres. Sie seien außer sich vor Freude und könnten nicht glücklicher sein, sagte er weiter.

Timberlake ist seit 2007 mit der Schauspielerin Jessica Biel liiert und seit Oktober 2012 mit ihr verheiratet. Im April 2015 kam der erste gemeinsame Sohn Silas Randall zur Welt.

© dpa-infocom, dpa:210118-99-67119/5 (dpa)

Justin Timberlake bei Ellen DeGeneres

Themen folgen