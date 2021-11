Justiz

"Paketbomber"-Prozess: Ist der Ulmer Rentner unschuldig?

Plus Die Polizei war sich sicher, den „Paketbomber“ gefasst zu haben. Vor Gericht aber zeigt sich: Es könnte der falsche Mann angeklagt worden sein. Die Liste der Ungereimtheiten.

Von Alexander Albrecht

Fast nichts unversucht ließen die Ermittler, um dem Rentner nachzuweisen, dass er ein gefährlicher Verbrecher sei – dass er im Februar drei Päckchen in einer Ulmer Postfiliale aufgegeben habe, von denen zwei bei den Lebensmittelkonzernen ADM Wild in Eppelheim und der Neckarsulmer Lidl-Zentrale detonierten. Vier Menschen verletzten sich. Eine dritte, an Hipp in Pfaffenhofen gerichtete Sendung konnte gerade noch rechtzeitig im Günzburger Paketverteilzentrum abgefangen werden.

