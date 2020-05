vor 37 Min.

"Kabel Eins Late News": Sendetermine, Moderatoren, Übertragung im TV und Stream

Hier finden Sie Infos rund um Moderatoren und Sendetermine von "Kabel Eins Late News". Außerdem lesen Sie alles zur Übertragung der Sendung im TV und im Stream.

"Kabel Eins Late News" ist eine Nachrichtensendung, die immer spät nachts gezeigt wird. Alles zur Übertragung im TV und im Stream finden Sie hier. Außerdem stellen wir Ihnen die Sendetermine und die Moderatoren von "Kabel Eins Late News" vor.

Sendetermine von "Kabel Eins Late News" im Überblick

"Kabel Eins Late News" ist täglich zwei Mal zu nächtlicher Stunde zu sehen. Die Sendezeiten sind dabei laut Angaben des Senders unterschiedlich, bewegen sich aber stets zwischen 1 Uhr und 4.30 Uhr.

"Kabel Eins Late News": Übertragung im TV und Stream

Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die "Kabel Eins Late News" auch im Internet auf der Kabel Eins-Website verfolgen. Für die Nutzung des Angebots muss nach dem ersten Stream ein kostenloses Konto erstellt werden - ein Abonnement ist jedoch nicht erforderlich.

Das sind die Moderatoren von "Kabel Eins Late News"

Die Sendung "Kabel Eins Late News" wird wechselnd von zwei Moderatoren präsentiert. Hier stellen wir Ihnen diese vor:

Norbert Anwander

Norbert Anwander wurde am 11. Juli 1960 in Weilheim geboren. Nach seinem Schulabschluss absolvierte er ein Studium am Schauspielstudio Gmelin in München und war später als Mitglied im "Schauspielensemble Corona" tätig. Im Jahr 1987 war der heute 59-Jährige erstmals als Nachrichtensprecher im TV zu sehen, heute moderiert er die "Kabel Eins News".

Barbara Scherle

Barbara Scherle wurde am 23. Januar 1972 in Schwabmünchen geboren. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften absolvierte sie ein Volontariat bei Sat.1 Süd und arbeitete als Redakteurin und Reporterin. Anschließend war sie als Moderatorin beim Nachrichtensender N24 tätig. Inzwischen moderiert sie die "Kabel Eins News". (cago)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. "

Themen folgen