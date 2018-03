Kai Wiesinger über das Fernsehen: "Es braucht ein radikales Umdenken"

19:36 Uhr

Kai Wiesinger spielte in Kinokomödien und großen Fernsehfilmen. Warum er sich über das deutsche TV-System ärgert und Streaming toll findet.

Von Josef Karg

Herr Wiesinger, Sie produzieren seit Jahren die ungemein erfolgreiche Web-Serie "Der Lack ist ab". Die vierte Staffel lief vor kurzem im Streamingdienst Amazon Prime Video an – und erhielt eine entsprechend größere öffentliche Aufmerksamkeit...

Kai Wiesinger: Sie hat aber noch all die Vorzüge, die mich dazu bewogen haben, sie zu starten.

Welche Vorzüge meinen Sie?

Wiesinger: Sie gibt mir auch heute noch die Freiheit, mit den Stoffen so umzugehen, wie ich es für richtig halte, und nicht, wie es ein vordefinierter Platz im öffentlich-rechtlichen oder privaten Fernsehen erfordert. Das heißt, ich kann eine Geschichte so erzählen, wie sie aus meiner Perspektive am besten erzählt ist. Das können mal zehn Minuten sein, mal 14 Minuten. Diese Flexibilität ist wichtig, die gibt es im Fernsehen so nicht.

Was unterscheidet denn eine Serie fürs Internet von einer fürs Fernsehen produzierten sonst noch?

Wiesinger: In technischer Hinsicht gibt es keine Unterschiede. Wir haben mit derselben Technik gedreht, mit der man auch Kinofilme produziert.

Aber?

Wiesinger: Aber bei uns schaltet der Zuschauer auf keinen Sendeplatz, wo er genau weiß, was ihn erwartet. Die Sender versuchen, diese Zuschauerwünsche zu erfüllen. Eigentlich müsste es dagegen schon lange einen Aufstand der jungen Filmemacher geben. Nicht alles muss ein "Tatort"-Label haben, um als guter Film anerkannt zu werden. Wir müssen uns von diesen vorgegebenen Strukturen befreien, um die Unterhaltung wieder vielfältiger zu machen. Wenn bei einer Serie die Quoten nach der ersten Folge nicht stimmen, wird sie eingestampft. Das ist Unsinn. Dass sich diese Ängste aber jetzt langsam auflösen werden, ist letztendlich auch für die Sender gut.

Dazu benötigt man neue Finanzierungsformen.

Wiesinger: Ja, ein radikales Umdenken ist notwendig, eine radikale Befreiung von der Fernsehbürokratie und hin zu einer viel flexibleren Produktion. Die Stichworte lauten: schlanker, weniger und leichter. Nur so kann die Unterhaltung wieder vielfältiger werden.

Wer hat denn die Comedy-Serie "Der Lack ist ab" bisher finanziert?

Wiesinger: Wir haben bisher mit Sponsoren wie Opel oder Vodafone zusammengearbeitet, um uns von Sendern frei zu machen. So gab es ein theoretisches Mitspracherecht, von dem die aber keinen Gebrauch gemacht haben. Bei Amazon gibt es eine ähnliche Freiheit.

Um was genau geht es bei "Der Lack ist ab" nun inhaltlich?

Wiesinger: Das ist Unterhaltung für Menschen über 35, die sich mit Dingen konfrontiert sehen, von denen sie zuvor nichts wussten, die aber auf jeden zukommen. Wir versuchen also, das Älterwerden, das Leben in einer langen Beziehung humorvoll darzustellen, ohne dass wir die Tücken des Alltags umschiffen.

Sie schreiben die Dialoge selbst.

Wiesinger: Das ist ein großes Glück für mich. Denn Dialoge werden sonst oft von Autoren geschrieben, die zwar großartige Bücher schreiben können, deren Dialoge aber oft papieren klingen.

"Alles, was wir tun, ist zu versuchen, das ganz normale Lebensgefühl mit einem Augenzwinkern einzufangen", beschrieb ihre Lebensgefährtin Bettina Zimmermann die Serie. Sie spielen in "Der Lack ist ab" ein Ehepaar. Was ist denn das ganz normale Lebensgefühl der über 30-Jährigen?

Wiesinger: Es geht darum, dass der Körper plötzlich beginnt, nicht mehr immer das zu machen, was man von ihm erwartet. Wir fühlen uns noch wie 20, der Blick in den Spiegel zeigt uns aber eine andere Wahrheit. Und auch wenn wir noch so oft sagen, "50 ist das neue 30", so ist der Körper doch 50 Jahre in Gebrauch, und das sieht und spürt man auch. Mit dieser Diskrepanz zwischen gefühltem und tatsächlichem Alter spielen wir in der Serie. Andere Fragen lauten: Was habe ich noch mit meinem Partner gemein, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Was ist nach 20 Jahren Ehe?

Stimmt, die meisten Filme handeln von der jungen Liebe, dem Verliebtsein.

Wiesinger: Genau, da ist das Leben noch eine einzige Blumenwiese. In unserem Alter ist die Blumenwiese auch schon mal gemäht worden. Man schaut: Was wächst hier nach?

Was wächst denn nach?

Wiesinger: Die zentrale Frage ist: Wie sehr interessiere ich mich noch für den anderen? Wie sehr bin ich offen, einen eigenständigen Menschen wahrzunehmen und nicht einfach den Partner als gegeben hinzunehmen? Man muss, wenn die Kinder aus dem Haus sind, nach gemeinsamen Werten, nach Schnittmengen suchen.

Wie sind Sie eigentlich auf die Idee zu der Serie gekommen?

Wiesinger: Ich hatte schon vor 15 Jahren eine Idee, die genau in diese Richtung ging. Damals habe ich mich mit einem Vorstandsmitglied eines großen Konzerns getroffen und ihm die Pläne vorgestellt. Der wollte das zwar machen, aber er hatte noch drei andere Vorstandskollegen, die das nicht wollten. So vergingen die ersten 12, 13 Jahre damit, die Schwierigkeiten zu überwinden, die auftreten, wenn man die Trampelpfade verlassen will. Das gestaltete sich als äußerst schwierig, weil es keine Beispiele gab, dass sich das für den Investor auch lohnt. Seit zwei Jahren gehen plötzlich Türen auf. Durch "Der Lack ist ab" ist wirklich sehr viel losgetreten worden, selbst Förderrichtlinien wurden verändert.

Was muss passieren, um die Verkrustungen im Filmgeschäft aufzuweichen?

Wiesinger: Ich stelle mir eine Art von Mäzenatentum vor, wo Marken herausragende Kino- und Fernsehfilme finanzieren. So könnte die ganze Branche einen neuen Aufschwung erleben. Denn wir laufen Gefahr, ewig alles gleichzubügeln und einem permanenten Mittelmaß die Oberhand zu überlassen. Wir müssen die sicheren Wege verlassen.

Jetzt also hat Amazon die Serie gekauft. Wie viele Aufrufe sind Ihr Ziel?

Wiesinger: Da gibt es überhaupt keine Vorgaben. Amazon hat die Serie zum einem "Original" gemacht und in London synchronisieren lassen. Seit Anfang des Jahres wird sie nun in 200 Ländern ausgestrahlt. Die machen das, weil sie daran glauben. Es geht darum, in gute Geschichten zu vertrauen und nicht permanent Quoten erfüllen zu müssen. Der Zuschauer muss die Chance bekommen, Charaktere kennenzulernen, man muss ihm mehr Zeit geben. Heute denken TV- oder Filmverantwortliche doch so: "Wenn ihr nicht sofort alles guckt, dann scheint ihr das nicht zu mögen. Also bieten wir sofort etwas Neues an, das aber oft nur eine Kopie eines Erfolgsformates ist."

Was war bei Ihnen persönlich denn der Lacksplitter, der nach dem 50. Geburtstag abgesprungen ist?

Wiesinger: Der erste Splitter sprang bei mir schon viel früher ab. Als ich 40 wurde, spürte ich nach und nach, dass sich mein Körper veränderte. Ich habe immer viel Sport getrieben, plötzlich bekam ich Knieprobleme, auch der Rücken tat weh. Ich brauchte länger, um Kalorien zu verbrennen, als vorher. Alles Sachen, bei denen man sagen kann: Da ist der Lack ab.

Können Sie dem Alter auch Gutes abgewinnen?

Wiesinger: Ich glaube, man wird gelassener und auch eine Spur pfiffiger.

Zur Person: Kai Wiesinger wurde 1966 in Hannover geboren. Seinen Durchbruch hatte er 1992 mit dem Kinofilm "Kleine Haie". 2014 erhielt er dein Bayrischen Fernsehpreis für seine Rolle in "Der Rücktritt". Er hat drei Kinder aus zwei Beziehungen.

