Start, Sendetermine und mehr: Alle Infos zu "Kampf der Realitystars" 2021

Der "Kampf der Realitystars" ist zurück bei RTL2. Hier erfahren Sie alles zum Start, den Sendeterminen und Sendezeiten der zweiten Staffel.

Endlich ist es wieder soweit: Der Sender RTL2 zeigt in den kommenden Wochen die neue Staffel von "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand".

An besagtem Traumstrand kommt es auch in diesem Jahr wieder zu einem eisernen Wettkampf zwischen 25 mehr oder weniger bekannten Promis der deutschen TV-Landschaft. Sie alle haben das Ziel, die Show zu gewinnen und sich den Titel "Realitystar 2021" zu holen. 2020 war es Ex-Fußballstar Kevin Pannewitz, der die Sendung gewann und sich "Realitystar 2020" nennen dürfte.

Hier in unserem Artikel geben wir Ihnen eine Übersicht über die Sendetermine und Sendezeiten der jeweiligen Folgen der neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" 2021 und versorgen Sie mit weiteren wichtigen Infos zur Sendung.

Wann war der Start von "Kampf der Realitystars" 2021 auf RTL2?

Die neue Staffel "Kampf der Realitystars" startete am Mittwoch, 14. Juli 2021. Die Reality-Show ist seitdem immer mittwochs auf RTL 2 zu sehen.

Sendetermine und Sendezeit von "Kampf der Realitystars" 2021

Die zweite Staffel von "Kampf der Realitystars" besteht aus insgesamt zehn Folgen und fällt somit um zwei Ausgaben länger aus als im letzten Jahr. Die Folgen werden alle zur Primetime um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Hier finden Sie alle Sendetermine in der Übersicht:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 Mittwoch, 14. Juli 20.15 Uhr RTL 2 2 Mittwoch, 21. Juli 20.15 Uhr RTL 2 3 Mittwoch, 28. Juli 20.15 Uhr RTL 2 4 Mittwoch, 04. August 20.15 Uhr RTL 2 5 Mittwoch, 11. August 20.15 Uhr RTL 2 6 Mittwoch, 18. August 20.15 Uhr RTL 2 7 Mittwoch, 25. August 20.15 Uhr RTL 2 8 Mittwoch, 01. September 20.15 Uhr RTL 2 9 Mittwoch, 08. September 20.15 Uhr RTL 2 10 Mittwoch, 15. September 20.15 Uhr RTL 2

Das Konzept von "Kampf der Realitystars"

25 deutsche Promis wollen beweisen, dass sie der / die Beste sind. Jeder von ihnen ist heiß auf den Titel "Realitystar 2021" - und natürlich auch auf die 50.000 Euro Preisgeld, das es zu gewinnen gilt. Die Kulisse des Wettkampfs um Titel und Kohle könnte kaum schöner sein - wer verbringt auch nicht gerne einige Wochen auf einer sonnigen Insel mit Palmen, Strand und Meer. Doch bei all der schönen Aussicht muss an einer anderen Stelle eingebüßt werden - und das ist der Lebensstandard.

Auch Staffel 2 von "Kampf der Realitystars" wird wieder von Cathy Hummels moderiert.

Den Luxus, den die Realitysternchen sonst gewohnt sind, gibt es auf der Südseeinsel nicht - zumindest nicht für jeden. Dieser muss erst hart erarbeitet werden. In täglichen Challenges und Spielen gilt es, zu gewinnen. Denn nur wer an der Spitze steht, erspielt sich ein Luxus-Gut. Wer verliert, muss bezahlen - und zwar mit ganz alltäglichen Gegenständen. So kann es dann schon einmal vorkommen, dass einige der Kandidaten auf einen Kleiderschrank oder sogar auf ein Bett für die Nacht verzichten müssen.

Doch in den Wettkämpfen lassen sich nicht nur gewisse Siegprämien erspielen. Die siegreichen Promis können sich auch in Sicherheit wiegen. Denn jede Woche reisen neue Kandidaten an - und schicken zwei der "Alteingesessenen" in der sogenannten Stunde der Wahrheit schnurstracks wieder nach Hause. Die Sieger aus den Challenges können sich durch ihren Gewinn sicher fühlen, denn sie können nicht von der Insel geschickt werden.

Übertragung und Wiederholung von "Kampf der Realitystars" 2021

Neben der Übertragung im TV lassen sich die Folgen von "Kampf der Realitystars" 2021 auch live im Stream auf TV NOW mitverfolgen. Dort können die einzelnen Episoden nach der Ausstrahlung im TV auch als Wiederholung angeschaut werden.

Die Kandidaten bei "Kampf der Realitystars" 2021

In diesem Jahr steigen unter anderem Ex-Bachelor Andrej Mangold, "Bauer sucht Frau"-Liebling Narumol David, Realitystar Claudia Obert und "Love Island"-Teilnehmer Tim Kühnel in den Ring um sich den Titel - und das Preisgeld zu schnappen.

Die Moderatorin von "Kampf der Realitystars" 2021

Auch in diesem Jahr ist Model und Spielerfrau Cathy Hummels wieder als Moderatorin in der neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" 2021 zu sehen.

