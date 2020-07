vor 16 Min.

"Kampf der Realitystars", Folge 1 gestern: Zum Start gab es Zoff

"Kampf der Realitystars" lief gestern mit Folge 1 erstmals im TV. Ein Kandidat sorgte für Zoff. Alle Infos zur Sendung erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

Von Tanja Schauer

Gestern startete das neue Format "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" auf RTL 2. Mehr oder minder bekannte Kandidaten stellen sich in der Show verschiedenen Challenges, um am Ende die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Alles zu Folge 1 der Sendung lesen Sie hier in unserem Nachbericht.

"Kampf der Realitystars" gestern: Nachbericht zu Folge 1 - Streit zum Start

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Gestern in Folge 1 bezogen zunächst die ersten acht Stars ihre Quartiere am Traumstrand. Doch die Idylle währte nicht lange: Schon kurz nach der Ankunft wartete die erste Challenge um die Bettenverteilung auf die Teilnehmer. Beim Spiel "Realitycheck" mussten die Kandidaten einschätzen, welche Eigenschaften 100 befragte RTL 2-Zuschauer am ehesten mit ihnen in Verbindung bringen. Zudem sorgte Laiendarsteller Sandy Fähse für ordentlich Zoff - und bekam von RTL 2 ein Zigarettenverbot.

Nachdem die Betten verteilt waren, fanden sich auch schon die nächsten Neuankömmlinge am Traumstrand ein. Was die Kandidaten zunächst nicht wussten: Georgina Fleur, die Morderger-Zwillinge und Sam Dylan waren mit der Macht ausgestattet, zwei der ersten Mitbewohner aus der Sendung zu wählen. Beim Safety-Spiel "Aftershowparty" mussten die Kandidaten erster Stunde also alles geben, um weiter auf das Preisgeld von 50.000 Euro hoffen zu dürfen.

Wer ist raus?

Die Neuankömmlinge entschieden sich für zwei Männer: Hubert Fella darf gleich nach der ersten Sendung zu Ehemann Matthias Mangiapane zurück. Auch Bachelor Oliver Sanne muss nach Hause gehen.

"Kampf der Realitystars" 2020: Alle Infos zur RTL2-Sendung

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten bei Kampf der Realitystars.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Cathy Hummels im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Kampf der Realitystars im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und Sendezeit von Kampf der Realitystars.

(AZ)

