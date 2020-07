vor 33 Min.

"Kampf der Realitystars": Hubert Fella im Porträt

RTL 2 zeigt ab Ende Juli die neue Show "Kampf der Realitystars". Mit dabei ist auch Hubert Fella . Im Porträt stellen wie Ihnen den 52-Jährigen näher vor.

In "Kampf der Realitystars", dem neuesten Format von RTL 2, stellen sich zwölf mehr oder weniger prominente Kandidaten den Herausforderungen von Moderatorin Cathy Hummels. Jede Woche müssen zwei von ihnen die Show verlassen. Wer es jedoch bis ins Finale schafft, hat die Chance 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Den Kandidaten Hubert Fella stellen wir Ihnen hier im Porträt näher vor.

Hubert Fella kommt aus Bayern und wurde 1968 im unterfränkischen Hammelburg geboren. Er ist mit Matthias Mangiapane verheiratet, der ebenfalls in verschiedenen Reality-TV-Formaten zu sehen war und zuletzt mit seinem Auftritt bei "Promis unter Palmen" für Schlagzeilen sorgte. Fella erlangte erste Bekanntheit mit seinem Auftritt in der Vox-Show "Ab ins Beet", in der er 2012 zu sehen war. Bevor er mit der Teilnahme an verschiedenen Trash-TV Sendungen zum Mitglied der Reality-TV-Prominenz avancierte, führte er ein Reisebüro.

Hubert Fella hat im Fernsehen geheiratet

Nachdem Fella durch "Ab ins Beet" Gefallen daran gefunden hatte vor der Kamera zu stehen, war er in den folgenden Jahren in zahlreichen weiteren TV-Sendungen zu sehen. Auftritte hatte er unter anderem in den Sendungen "Die Schlagerstars", "Hot oder Schrott" und "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare". 2018 heiratete Fella seinen langjährigen Lebenspartner Matthias Mangiapane. Die Trauung wurde in der sechsteiligen Sendung "Hubert & Matthias – Die Hochzeit" auf Vox im TV gezeigt.

