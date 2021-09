Die Kandidaten bei "Kampf der Realitystars": Wer ist raus?

Kandidaten bei "Kampf der Realitystars": Wer ist in diesem Jahr dabei? Hier geben wir Ihnen einen Überblick über alle Promis, die in Staffel 2 als Teilnehmer mitmischen.

Die RTL 2-Show " Kampf der Realitystars" startete am 14.7.21 mit Staffel 2 in eine neue Runde: Insgesamt 25 Kandidaten kämpfen in diesem Jahr unter Sonne und Palmen um den Titel und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro und den Titel "Realitystar 2021".

Welche Stars und Sternchen gehören in Staffel 2 zu den Kandidaten? Und wer wird der Nachfolger von Vorjahressieger Kevin Pannewitz? Hier gibt es alle Teilnehmer von "Kampf der Realitystars" 2021 in der Übersicht.

"Kampf der Realitystars" - Kandidaten: Wer ist raus?

Mike Heiter (28)

Bekanntheit erlangte der 28-Jährige durch seine Teilnahme an der Kuppel-Sendung " Love Island": Dort belegte er 2017 gemeinsam mit Show-Partnerin Chethrin Schulze Platz 3, später machte er seine Beziehung zu "Love Island"-Siegerin Elena Miras öffentlich.

Chris Broy (31)

Der Verlobte von Eva Benetatou wird sich am Traumstand trotz sommerlicher Temperaturen warm anziehen müssen - schließlich ist Erzfeind Andrej Mangold auch unter den Kandidaten.

Jenefer Riili (30)

Noch mehr "Berlin Tag & Nacht"-Power unter den Palmen: Auch die ehemalige Soap-Darstellerin Jenefer Riili ist in Staffel 2 dabei.

Leon Machère (28)

Auch der deutsch-albanische YouTuber und Rapper ist heiß auf die 50.000 Euro, die bei einem "Kampf der Realitystars"-Sieg winken.

Luigi Birofio (21)

Mit Stränden kennt sich Luigi Birofio dank seiner "Ex On The Beach"-Teilnahme aus - ob der 21-Jährige dadurch einen Vorteil hat?

Narumol David (55)

"Bauer sucht Frau"-Kultstar Narumol David tauscht das ländliche Hofleben gegen Sonne, Strand und Palmen. Ob sich die 55-jährige gut akklimatisieren kann?

Laura Morante (30)

Durch ihre Teilnahme an "DSDS" und "Are you the One" dürfte sie zumindest dem ein oder anderen TV-Zuschauer bekannt sein - jetzt will sie bei "Kampf der Realitystars" ihr Glück versuchen.

Walther Hoffmann (61)

Er ist Weddingplaner und wurde vor allem durch die Suche nach seiner eigenen großen Liebe bekannt: "Traumfrau gesucht"-Kandidat Walther Hoffmann.

Evil Jared Hasselhoff (49)

Der Musiker arbeitet als Bassist der Band "Bloodhound Gang". Bekanntheit erlangte er im deutschen TV auch durch seine ProSieben-Auftritte bei den Quatschköpfen Joko und Klaas.

Gina-Lisa Lohfink (34)

Auch die Ex-GNTM-Kandidatin und Skandalnudel zog ins Reality-Camp. Zuletzt hatte sich das Model (leider erfolglos) an der Etablierung einer Shisha-Kuchen-Bar versucht. In Folge 3 verließ sie die Show freiwillig.

Prinz Frederic von Anhalt (77)

Auch für royalen Charme hat RTL 2 gesorgt - der Adoptivsohn von Marie Auguste Prinzessin von Anhalt tauschte seinen Wohnort Los Angeles gegen das Reality-Camp. Nun ist er raus.

Tim Kühnel (24)

Der 24-Jährige gewann im vergangenen Jahr gemeinsam mit seinem damaligen Couple Melina die Kuppel-Show "Love Island" 2020. Inzwischen gehen die beiden getrennte Wege. Aus der Show ist er inzwischen raus.

Paul Elvers (20)

Er ist der Spross von Jenny Elvers - bei "Kampf der Realitystars" hatte er jetzt seinen ersten offiziellen Reality-Show-Auftritt. Mittlerweile ist er ausgeschieden.

"Kampf der Realitystars": Kandidaten 2021 - Die Teilnehmer im Überblick

Claudia Obert (59)

Am Strand musste Claudia Obert für einige Zeit auf ihr geliebtes Luxus-Leben verzichten. In Folge 3 musste sie die Show verlassen. Bereits in Folge 4 war Claubia Obert aber wieder da.

Gino Bormann (33)

Bei "Prince Charming" kämpfte der 33-Jährige um das Herz seines Traumprinzen - nun will er sich selbst die Reality-Krone aufsetzen.

Andrej Mangold (34)

Der Ex-Rosenkavalier stand zuletzt wegen seinem Verhalten in der TV-Show "Sommerhaus der Stars" in der Kritik. Dort war er immer wieder mit seiner "Bachelor"-Verflossenen Eva Benetatou und dessen Verlobten, Chris Broy, aneinandergeraten.

Aminata Sanogo (26)

Bei Germany's next Topmodel konnte die 26-Jährige schon ihre Modelqualitäten unter Beweis stellen - ob sie sich auch am Strand wohlfühlen wird?

Alessia Herren (19)

Wie RTL2 mit den bereits produzierten Aufnahmen der Tochter des kürzlich gestorbenen Willi Herren verfahren wird, hat der Sender bisher nicht bekanntgegeben.

Kader Loth (48)

Egal ob bei "Big Brother", "Frauentausch" oder im Dschungelcamp" - Kader Loth hat schon mehrfach bewiesen, wie wandelbar sie ist.

Xenia Prinzessin von Sachsen (34)

Am Traumstrand wird in diesem Jahr noch mehr blaues Blut fließen - Sachsens Prinzessin Xenia ist eine der Kandidatinnen. Wie sich die Schauspielerin wohl schlagen wird?

Loona (46)

Als Loona konnte sich die Niederländerin Marie-José van der Kolk bereits einen Namen machen - ob sie auch bei "Kampf der Realitystars" punkten kann, bleibt abzuwarten.

Silvia Wollny (56)

Auch das Familienoberhaupt der Wollnys kämpft um die Reality-Krone. Zumindest das Zusammenleben mit vielen Personen sollte für die elffache Mama kein allzu großes Problem darstellen.

Rocco Stark (34)

Der Sohn von Uwe Ochsenknecht will bei "Kampf der Realitystars" 2021 zeigen, dass er das Zeug zum Sieg hat.

Cosimo Citiolo (39)

Den 39-Jährigen dürften einige Zuschauer aus Sendungen wie "Deutschland sucht den Superstar" und "Big Brother" kennen.

Julia Jasmin Rühle (33)

Sie begleitet viele RTL 2-Zuschauer täglich: Julia Jasmin Rühle ist seit vielen Jahren als "JJ" in der Serie "Berlin Tag & Nacht" zu sehen.

