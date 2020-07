06:14 Uhr

"Kampf der Realitystars": Kandidaten in der Übersicht

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" startet demnächst auf RTL 2. Wir stellen Ihnen die Kandidaten vor.

Am 22. Juli 2020 startet auf RTL 2 der "Kampf der Realitystars". Zu Beginn der Show sind zwölf Promi-Kandidaten mit dabei - zwei davon treten gemeinsam an. Jede Woche müssen zwei Teilnehmer gehen. Die Entscheidung treffen stets die Neuankömmlinge der aktuellen Woche, Streit ist also vorprogrammiert. Wer es ins Finale schafft, hat die Chance, 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen.

Wer ist noch dabei? Wer ist raus? Alle Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten erhalten Sie hier im Überblick. Nach Bekanntwerden stellen wir Ihnen zudem auch die neuen Promis im Camp vor.

Teilnehmer bei "Kampf der Realitystars": Kandidaten im Überblick

Jürgen Milski

Der 1963 geborene Jürgen Milski ist auch als "BB-Jürgen" bekannt. Den Namen verdankt er seiner Teilnahme an der ersten Staffel des Formats " Big Brother" im Jahr 2000. Im Anschluss machte sich Milski als Schlagersänger, Call-In-Moderator und TV-Persönlichkeit einen Namen. Er lebt in Köln und hat eine Tochter.

Jürgen Milski Bild: RTLZWEI

Oliver Sanne

Fitness-Ökonom, Mister Germany 2014, "Bachelor" 2015: Oliver Sanne kann sich für seine Karriere auf seinen durchtrainierten Körper verlassen. In der Liebe stellte sich Sanne dagegen nicht so geschickt an: Bereits kurz nach dem "Bachelor"-Finale war mit seiner Auserwählten Liz schon wieder Schluss.

Oliver Sanne Bild: RTLZWEI

Hubert Fella

Hubert Fella ist ein Mann mit vielen Talenten: Der 52-jährige Franke hat als "Allestester" auf Vox, im " Dschungelcamp" auf RTL und im "Sommerhaus der Stars" Nehmerqualitäten bewiesen. Zudem scheint Fella ein echter Ruhepol zu sein - anders lässt sich kaum erklären, wie es der Reality-Star seit 2006 unter einem Dach mit " Promis unter Palmen"-Zicke Matthias Mangiapane aushält.

Hubert Fella Bild: RTLZWEI

Annemarie Eilfeld

Die 30-jährige Wittenbergerin erlangte 2009 durch ihre Auftritte bei " Deutschland sucht den Superstar" große Bekanntheit - auch weil sie sich mit der Jury der Show anlegte. Nach Rang drei bei DSDS mauserte sich Eilfeld über die Jahre zum Schlagerstar. Beim Radio B2 moderiert sie zudem zweimal pro Woche eine Show.

Annemarie Eilfeld Bild: RTLZWEI

Momo Chahine

Der Sänger nahm 2019 ebenfalls an "Deutschland sucht den Superstar" teil. In der zweiten Mottoshow war Schluss - doch für Chahine lebt der Traum vom Star-Dasein weiter. 2020 veröffentlichte er seine Single "Santa Monica".

Momo Chahine Bild: RTLZWEI

Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein

Trotz ihres imposanten Namens ist Andrea von Sayn-Wittgenstein keine geborene Adelige. Die Österreicherin heiratete 1993 den Adoptiv-Fürsten Karl-Heinz Richard von Sayn-Wittgenstein und kam so zu dem Titel des alten Geschlechts. Gemeinsam mit ihrem Mann nahm Fürstin Andrea an mehreren Reality-TV-Formaten teil. Mittlerweile lebt sie von Fürst Karl-Heinz getrennt.

Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein Bild: RTLZWEI

Kate Merlan

Kate Merlan ist aus zahlreichen TV-Show bekannt. Gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Benjamin Boyce nahm das Tattoo-Model 2019 am "Sommerhaus der Stars" auf RTL teil. Zuvor war die 32-Jährige mit Sänger Nino de Angelo liiert.

Kate Merlan Bild: RTLZWEI

Georgina Fleur

Dass RTL 2 die 30-Jährige auf seiner Website als "Dschungelnatter" bezeichnet, kommt nicht von ungefähr: Fleur, die eigentlich Bülowius heißt, wurde einem breiten Publikum durch ihren sechsten Platz beim RTL-"Dschungelcamp" 2013 bekannt. Dort wurde sie sieben Mal in Folge in die Dschungelprüfung gewählt - und sorgte zudem immer wieder für Streit. Zudem nahm Fleur an Formaten wie "Der Bachelor" und "Promi Big Brother" teil.

Georgina Fleur Bild: RTLZWEI

Sandy Fähse

Der Saarländer Sandy Fähse wurde durch seine Auftritte als "Leon Hoffmann" bei "Berlin - Tag & Nacht" auf RTL 2 bekannt. 2019 stieg der ehemalige Laiendarsteller aus der Serie aus.

Sandy Fähse Bild: RTLZWEI

Sam Dylan

Sam Dylan ist ein Influencer erster Güte: 124.000 Abonnenten folgen Dylans Account "@houseofdylan" auf Instagram. Der 29-Jährige Cloppenburger bloggt über Mode und Reisen. Seit einigen Monaten ist Dylan mit "Bachelorette"-Teilnehmer Rafi Rachek liiert.

Sam Dylan. Bild: RTL 2

Tayisiya und Yana Morderger

Die Tennis-Zwillinge Tayisiya und Yana Morderger kommen im Doppel zur Show. 1997 geboren, vereinen die Schwestern sechs ITF-Titel auf sich. Der ganz große Erfolg war für die 23-Jährigen bislang aber noch nicht dabei. Tayisiya nahm 2018 an "Bauer sucht Frau" auf RTL teil. Eine Beziehung sprang dabei aber nicht heraus.

Tayisiya und Yana Morderger Bild: RTLZWEI

