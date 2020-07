14:13 Uhr

"Kampf der Realitystars": Kate Merlan im Porträt

"Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" läuft demnächst auf RTL 2. Auch Kate Merlan nimmt am Format teil. Wir stellen Ihnen die Kandidatin im Porträt vor.

Von Tanja Schauer

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" geht demnächst bei RTL 2 an den Start. Vor der traumhaften Kulisse Thailands kämpfen 12 mehr oder minder bekannte Reality-Sternchen in verschiedenen Challenges um ein Preisgeld von insgesamt 50.000 Euro. Auch Kate Merlan nimmt am TV-Format teil. Hier stellen wir Ihnen die Kandidatin im Porträt vor.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": Kate Merlan im Porträt

Kate Merlan wurde als Tattoo-Model und Influencerin bekannt. Die 32-Jährige wurde am 11. Februar 1987 in Sachsen-Anhalt geboren und wuchs in ländlicher Umgebung auf. Heute hält die Influencerin jedoch nichts mehr vom Landleben - sie wohnt mittlerweile in Köln. Vor ihrer Karriere im TV arbeitete Kate Merlan als Abteilungsleiterin in einem Modegeschäft.

2017 führte die 32-Jährige eine Beziehung mit Sänger Nino De Angelo. Die Liebe war allerdings nur von kurzer Dauer: Nach dem Stechen eines gemeinsamen Partner-Tattoos folgte bereits im Frühjahr 2018 die Trennung.

Ab Sommer 2018 war Kate Merlan mit Benjamin Boyce liiiert. Gemeinsam nahm das Paar an der RTL-Show "Sommerhaus der Stars" teil. Jedoch hielt auch diese Beziehung nicht lange. Kurz nach der Ausstrahlung des Formates gab das Paar seine Trennung bekannt.

Kate Merlan ist Dauergast im Reality-TV

"Das Sommerhaus der Stars" war nicht der einzige TV-Auftritt des Models. Die 32-Jährige nahm bereits an zahlreichen Reality-Formaten teil. So war sie unter anderem bei "Get the F**k out of my House" und "Newtopia" zu sehen. Außerdem hatte sie Auftritte in "Achtung Kontrolle", "Das perfekte Dinner", "Take me Out", "Mieten, Kaufen, Wohnen" und "Shopping Queen". (AZ)

