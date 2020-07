vor 32 Min.

"Kampf der Realitystars": Oliver Sanne im Porträt - 22.7.20

Heute startet "Kampf der Realitystars" bei RTL 2. Mit dabei ist unter anderem Oliver Sanne. Wir stellen Ihnen den Fitnesstrainer im Porträt näher vor.

In der neuen RTL 2-Show "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" stellen sich insgesamt zwölf prominente Kandidaten neben der heißen Sonne Thailands auch diversen Challenges. Dem Gewinner der Sendung winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro. Einer der Teilnehmer ist der Fitnesstrainer und ehemalige Bachelor Oliver Sanne. Im Porträt stellen wir Ihnen den 34-Jährigen näher vor.

"Kampf der Realitystars": Oliver Sanne im Porträt

Oliver Sanne wurde 1986 in Bonn geboren und machte dort sein Abitur. Vor seiner Karriere als Fitnesstrainer, Model und Influencer studierte er Fitnessökonomie an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Köln. Erste Bekanntheit erlangte Sanne als er 2013 zu Mister Germany gewählt wurde und damit einen einjährigen Model-Vertrag mit der Miss Germany Corporation Deutschland erhielt. Nach "Der Bachelor" war er unter anderem bei "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft 2016", "Shopping Queen" und "Bachelor in Paradise" im TV zu sehen.

Ex-Bachelor Oliver Sanne ist seit 2013 selbstständig

Sanne ist neben seiner Fernseh-Karriere auch im Fitness-Bereich erfolgreich. Seit 2013 arbeitet er selbstständig als Fitnessökonom und Gesundheitsberater in Düsseldorf. Seine Leidenschaft für körperliche Fitness und gesunde Ernährung hatte er mit 19 Jahren entdeckt, als er nach seiner Schulzeit stark übergewichtig war und bei einer Körpergröße von 1,94 Metern 120 Kilogramm wog und daraufhin sein Leben umstellte.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen