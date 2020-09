vor 49 Min.

Kampf der Realitystars: Sendetermine und Sendezeit - alle Infos zum großen Finale in Folge 8

"Kampf der Realitystars" läuft heute mit Folge 8, dem großen Finale, im TV auf RTL 2. Hier erfahren Sie alle Infos - auch rund um Start, Sendetermine und Sendezeit.

Von Monique Neubauer

"Kampf der Realitystars" ist am heutigen Abend mit Folge 8, dem großen Finale, im TV zu sehen. Wann der Start der Sendung war und wann die Sendetermine und Sendezeiten sind lesen Sie hier. Bei "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" kämpfen Promis um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel "Realitystar 2020". In zahlreichen Spielen müssen sich die Teilnehmer beweisen.

Start von "Kampf der Realitystars"

"Kampf der Realitystars" startete am 22. Juli 2020. Die Reality-Show ist immer mittwochs auf RTL 2 zu sehen.

"Kampf der Realitystars": Sendetermine und Sendezeit - heute Finale

Insgesamt soll es acht Folgen der Sendung geben. Diese werden dann auf RTL 2 zur Primetime um 20.15 Uhr laufen. Hier die vorläufigen Sendetermine in der Übersicht:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 22. Juli, Mittwoch 20.15 Uhr RTL 2 2 29. Juli, Mittwoch 20.15 Uhr RTL 2 3 05. August, Mittwoch 20.15 Uhr RTL 2 4 12. August, Mittwoch 20.15 Uhr RTL 2 5 19. August, Mittwoch 20.15 Uhr RTL 2 6 26. August, Mittwoch 20.15 Uhr RTL 2 7 02. September, Mittwoch 20.15 Uhr RTL 2 8 09. September, Mittwoch 20.15 Uhr RTL 2

Folgen von "Kampf der Realitystars"

Übertragung im TV

Alle weiteren Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream und zu den Folgen als Wiederholung lesen Sie hier: Kampf der Realitystars: Übertragung im TV und Live-Stream.

Die Moderatorin der Sendung

Moderiert wird "Kampf der Realitystars" von Cathy Hummels. Die 32-Jährige wird als Host das Gesicht der Sendung sein. Alle wichtigen Infos zur Influencerin und Moderatorin bekommen Sie hier im Porträt: Kampf der Realitystars: Moderatorin Cathy Hummels.

Kandidaten von "Kampf der Realitystars"

Zwölf Promi-Kandidaten waren anfangs bei der Reality-Show mit dabei - zwei davon treten gemeinsam an. Jede Woche müssen zwei Teilnehmer die Show verlassen. Hier erfahren Sie alles zu den Kandidaten: Kampf der Realitystars: Kandidaten im Überblick.

