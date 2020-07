vor 17 Min.

"Kampf der Realitystars" geht heute mit Folge 1 in die erste Runde

"Kampf der Realitystars" läuft heute mit Folge 1 erstmals im TV. Alle Infos zur Sendung erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Von Tanja Schauer

Heute startet das neue Format "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" auf RTL 2. Mehr oder minder bekannte Kandidaten stellen sich verschiedenen Challenges, um am Ende die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Alles zu Folge 1 der Sendung lesen Sie hier in unserer Vorschau.

"Kampf der Realitystars" heute: Vorschau auf Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 1 von "Kampf der Realitystars" läuft am Mittwoch, 22.07.20, ab 20.15 Uhr auf RTL 2.

Inhalt

Heute in Folge 1 beziehen zunächst die ersten acht Stars ihre Quartiere am Traumstrand. Doch die Idylle währt nicht lange: Schon kurz nach ihrer Ankunft wartet die erste Challenge um die Bettenverteilung auf die Teilnehmer. Beim Spiel "Realitycheck" müssen die Kandidaten einschätzen, welche Eigenschaften 100 befragte RTL 2-Zuschauer am ehesten mit ihnen in Verbindung bringen.

Nachdem die Betten verteilt sind, finden sich auch schon die nächsten Neuankömmlinge am Traumstrand ein. Was die Kandidaten zunächst nicht wissen: Diese haben die Macht, zwei der ersten Mitbewohner aus der Sendung zu wählen. Beim Safety-Spiel "Aftershowparty" müssen die Kandidaten erster Stunde also alles geben, um weiter auf das Preisgeld von 50.000 Euro hoffen zu dürfen.

"Kampf der Realitystars" 2020: Alle Infos zur Sendung

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten bei Kampf der Realitystars.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Cathy Hummels im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Kampf der Realitystars im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und Sendezeit von Kampf der Realitystars.

