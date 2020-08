vor 33 Min.

"Kampf der Realitystars", heute: Folge 6 - Nachrücker im Streit-Paradies

"Kampf der Realitystars" geht heute mit Folge 6 weiter. Neben ganz viel Zoff warten heute auch die letzten Nachrücker auf die Teilnehmer. Alle Infos zur aktuellen Sendung lesen Sie hier in der Vorschau.

Streit, Streit und noch mehr Streit. Heute in Folge 6 von "Kampf der Realitystars" fliegen mal wieder die Fetzen. Aber nicht nur das sollte heute Abend für Unterhaltung sorgen. Denn die Teilnehmer bekommen Verstärkung: Zwei Nachrücker-Kandidaten werden heute in die Villa einziehen und sich dem "Kampf der Realitystars" stellen. Wer die zwei Nachrücker sind und alles weitere zu Folge 6 lesen Sie hier in der Vorschau.

"Kampf der Realitystars" heute: Vorschau auf Folge 6

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 6 von "Kampf der Realitystars" läuft am Mittwoch, 26.08.2020, ab 20.15 Uhr auf RTL 2.

Inhalt

Zoff, Zoff, Zoff - Bei "Kampf der Realitystars" steht Streit mittlerweile auf der Tagesordnung. Auch heute in Folge 6 werden wieder einige Reibereien auf die Zuschauer warten. Neben endlos scheinenden Zicken-Kriegen kommen heute aber auch noch zwei Nachzügler auf die Trauminsel.

Nachdem in der letzten Sendung zwei Promis gehen mussten, ist heute Ersatz auf dem Weg: Kevin Pannewitz und Marion Pfaff wollen den Kampf wagen. Wie sich die beiden schlagen werden, sehen Sie heute Abend bei RTL 2.

"Kampf der Realitystars" 2020: Alle Infos hier

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten bei Kampf der Realitystars.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Cathy Hummels im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Kampf der Realitystars im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und Sendezeit von Kampf der Realitystars.

