"Kampf der Realitystars" heute mit Folge 2: Die Neuankömmlinge

Auch heute in Folge 2 ist Cathy Hummels als Moderatorin dabei. Alles zur heutigen "Kampf der Realitystars" Folge lesen Sie hier in der Vorschau.

Heute Abend können sich die Promis bei "Kampf der Realitystars" auf die ersten Neuankömmlinge freuen. Alles dazu lesen Sie hier in der Vorschau zu Folge 2.

Von Monique Neubauer

Bei "Kampf der Realitystars" wird es heute in Folge 2 wieder so einige Challenges geben. Außerdem bekommen die Promis Unterstützung von zwei neuen Realitystars. Alle Informationen zur heutigen Sendung finden Sie in der Vorschau.

"Kampf der Realitystars" heute: Vorschau auf Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 2 von "Kampf der Realitystars" läuft am Mittwoch, 29.07.20, ab 20.15 Uhr auf RTL 2.

Inhalt

Die ersten Kandidaten haben die Show bereits verlassen. Dafür heißt es heute: Hallo Neuankömmlinge! "Bachelor"-Kandidat Johannes Haller und "Love Island"-Teilnehmerin Melissa Damilia sind die Neuen. Neben den beiden dürfen sich die Promis auf "Die Wand der Wahrheit" freuen. Hier wird den Promis die Meinung der Zuschauer zum ein oder anderen Teilnehmer offenbart.

Im Spiel "Cocktailparty" müssen die Teilnehmer heute ihr Können zeigen. Aber Vorsicht! Die beiden neuen Promis können Kontrahenten aus dem Spiel schmeißen und für jede verlorene Runde wird ein Kleiderschrank inklusive Füllung auf unbestimmte Zeit verschlossen.

"Kampf der Realitystars" 2020: Alle Infos hier

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten bei Kampf der Realitystars.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Cathy Hummels im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Kampf der Realitystars im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und Sendezeit von Kampf der Realitystars.

