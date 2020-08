09:35 Uhr

"Kampf der Realitystars" heute mit Folge 5: Ein Star geht freiwillig

"Kampf der Realitystars", Folge 5 heute: Steff zieht heute in die Sala ein.

"Kampf der Realitystars" läuft heute mit Folge 5 im TV. Alle Infos zur aktuellen Ausgabe finden Sie hier.

Von Tanja Schauer

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" geht heute mit Folge 5 in die nächste Runde. Die Promis kämpfen um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel "Realitystar 2020". Alle Infos finden Sie hier in unserer Vorschau.

"Kampf der Realitystars" heute: Vorschau auf Folge 5

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 5 von "Kampf der Realitystars" läuft am Mittwoch, 19.08.20, ab 20.15 Uhr auf RTL 2.

Inhalt

Nachdem sich in der vergangenen Woche wieder zwei Kandidaten verabschieden mussten, rücken auch heute wieder zwei neue Realiy-Sternchen nach. In Folge 5 ziehen die ehemalige " GNTM"-Kandidatin Zoe Saip und der aus "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderer Steff Jerkel auf die Insel, um ebenfalls um das Preisgeld zu kämpfen.

Außerdem werden auch heute wieder zwei Spiele gespielt, die den Kandidaten einiges abverlangen: Beim Spiel „Limousinenservice“ geht es darum, gemeinsam acht Kilogramm zuzunehmen. Falls den Kandidaten dies nicht gelingt, wird ihnen das Wasser abgestellt.

Beim zweiten Spiel "Interview-Marathon" gilt es, die Souveränität gegenüber Reportern unter Beweis zu stellen. Wer auf dem Roten Teppich die meisten Fragen richtig beantwortet, kann sich in dieser Woche vor dem Rauswurf schützen.

Für einen Star wird dies jedoch nicht nötig sein: In Folge 5 entscheidet sich ein Kandidat dazu, die Sendung freiwillig zu verlassen.

"Kampf der Realitystars" 2020: Alle Infos

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten bei Kampf der Realitystars.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Cathy Hummels im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Kampf der Realitystars im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und Sendezeit von Kampf der Realitystars.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen