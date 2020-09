vor 32 Min.

"Kampf der Realitystars" heute mit Folge 7: Wer schafft den Einzug ins Finale?

"Kampf der Realitystars" heute mit Folge 7: Alle Infos zur aktuellen Ausgabe erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Heute steht bei "Kampf der Realitystars" das große Halbfinale an. Welche Promis schaffen den Sprung ins Finale und kommen der Siegprämie von 50.000 Euro einen entscheidenden Schritt näher? Alle Infos zur akutellen Folge 7 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

"Kampf der Realitystars" heute: Vorschau auf Folge 7

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 7 von "Kampf der Realitystars" läuft am Mittwoch, 02.09.20, ab 20.15 Uhr auf RTL 2.

Inhalt

Heute steht bei "Kampf der Realitystars" das große Halbfinale am Star-Strand an. Zur Feier des Tages erhalten die Promis heute eine Überraschung aus der Heimat - allerdings werden einige Kandidaten leer ausgehen.

In der heutigen Folge treffen keine neuen Prominenten am Strand ein. Trotzdem wird die Luft am Ende der Folge dünn: Gleich vier Promis, also die Hälfte der Teilnehmer, müssen die Heimreise antreten. Ein Star darf sich hingegen freuen: Einer der Kandidaten wird noch vor der offiziellen Final-Verkündung von der Gruppe ins Finale gewählt.

Wer schafft heute den Sprung ins Finale? Das sehen Zuschauer heute Abend auf RTL 2.

"Kampf der Realitystars" 2020: Alle Infos

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten bei Kampf der Realitystars.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Cathy Hummels im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Kampf der Realitystars im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und Sendezeit von Kampf der Realitystars.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen