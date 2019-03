07:05 Uhr

Kandidat Jens muss "The Biggest Loser" verlassen

Bei der Sat.1-Show "The Biggest Loser" musste wieder ein Kandidat das Camp verlassen: Jens. Er hatte zu wenig Gewicht verloren. Zum Abschied flossen Tränen.

Aus für Kandidat Jens bei "The Biggest Loser": Der 22-Jährige musste am Sonntag die "Abnehm-Show" auf Sat.1 verlassen.

Das sorgte nicht nur bei dem Rheinland-Pfälzer für Tränen, auch seine Camp-Kollegen berührte dieser Abschied sichtlich. "Er ist zum Herz von uns allen geworden", so "The Biggest Loser"-Kandidatin Melanie. Ihn zu verlieren, das sei, als reiße man sich das Herz raus - "und schmeißt es weg".

Jens muss "The Biggest Loser" verlassen

Jens, der mit 22 Jahren jüngste Kandidat der aktuellen Staffel "The Biggest Loser", nahm in der sechsten Woche der Show prozentual am wenigsten ab: 1,24 Prozent und damit nur 1,9 Kilogramm. Gemeinsam mit seinem Kollegen Ercan, der 2,1 Kilo abgenommen hatte, ging es für ihn am Sonntagabend ums Weiterkommen. Die Entscheidung treffen mussten die "The Biggest Loser"- Kandidaten Melanie, Julian und Flo. Es kam zu Tränen und herzzerreißenden Umarmungen.

Am Ende hieß es: Ercan darf bleiben, Jens muss gehen. Sein Name stand auf zwei von drei Wahlscheinen.

Auch "The Biggest Loser"-Coach Christine Theiss nahm schweren Herzens Abschied. "Ich habe schon viele Kandidaten nach Hause geschickt. Aber selten fiel es mir so schwer wie bei dir. Dich muss man einfach gern haben." Die Trainerin gab dem 22-Jährigen am Ende noch Folgendes mit auf den Weg: "Du brauchst Struktur, du brauchst feste Abläufe. Du musst das Ruder jetzt alleine herumreißen."

"The Biggest Loser": So viel haben die Kandidaten abgenommen

Die Kandidaten von "The Biggest Loser" hatten am Sonntag auf Sat.1 aber auch Grund zur Freude. In den sechs Wochen der Show haben sie gemeinsam insgesamt 286,9 Kilogramm abgenommen und damit im Schnitt fast 27 Kilo. Allein Mario, der mit 196 Kilogramm als schwerster Kandidat gestartet war, verlor mehr als 38 Kilo. Sein Kollege Flo - mittlerweile knapp 25 Kilo leichter - sagte: "Ich bin stolz. Das ist ein neues Gefühl für mich!"

Kritik an "The Biggest Loser"

Kritik an der "Abnehm-Show" gibt es immer wieder. So warf der ehemalige "The Biggest Loser"-Kandidat Stefan Hentschel den Produzenten vor, das Menschliche vermissen zu lassen und nur daran interessiert zu sein, Geld mit dem Schicksal der Kandidaten zu verdienen. Zudem kritisierte er den Stress am Set und den psychologischen Druck.

Das Vorbild von "The Biggest Loser" stammt aus den USA. In Deutschland feiert die Show 2019 ihr zehnjähriges Jubiläum.

Der Sieger oder die Siegerin darf sich über den Titel "The Biggest Loser 2019" und 50.000 Euro freuen. (AZ)

