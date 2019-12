vor 9 Min.

Kandidat im Dschungelcamp 2020: Wer ist Marco Cerullo?

Bekanntheit erlangte Marco Cerullo erstmals durch seine Teilnahme bei "Die Bachelorette" 2017. Nun wird er ins Dschungelcamp 2020 einziehen.

Bereits seit 2017 sucht Marco Cerullo im deutschen Fernsehen die große Liebe. Nun wird er im Dschungelcamp 2020 wieder im TV zu sehen sein. Wir stellen den Kandidaten im Porträt kurz vor.

Dschungelcamp 2020: Das ist Marco Cerullo

Marco Cerullo wurde am 10. November 1988 in Koblenz geboren und machte vor seiner Fernsehkarriere eine Ausbildung zum Fahrzeuglackierer, die er mit dem Meistertitel abschloss. Nebenher verdiente er außerdem Geld als Model und wurde 2016/17 zum Mister Rheinland-Pfalz gewählt.

Um im Fernsehen die große Liebe zu finden, nahm Marco an mehreren Dating-Shows teil: Nach "Die Bachelorette" 2017 nahm er an "Take Me Out" teil und war jüngst in der RTL-Serie " Bachelor in Paradise" zu sehen. Seit 2018 spielt er außerdem in der Seifenoper "Krass Schule - die jungen Lehrer" eine Hauptrolle.

Porträt: Marco Cerullo zieht ins Dschungelcamp 2020

Die Suche nach der Liebe im Fernsehen scheint dem 31-Jährigen geglückt zu sein: Bei "Bachelor in Paradise" vergab er seine letzte Rose an Christina Grass, die sich laut RTL den Einzug in eine gemeinsame Wohnung wünscht. Deshalb scheint er sich bei seinem nächsten Reality-TV Auftritt nicht auf Liebessuche zu begeben und zieht stattdessen lieber in den Dschungel. (AZ)

Hier stellen wir alle Teilnehmer vor: Dschungelcamp-Kandidaten 2020.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen