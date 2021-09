Kandidaten von "How Fake Is Your Love?" - Wer ist raus?

Kürzlich startete bei ProSieben das Format "How Fake Is Your Love?". Wir stellen Ihnen die Kandidaten, die als Teilnehmer dabei sind, vor. Welche Paare sind Teil der Show?

Bei ProSieben stehen in der neuen Show "How Fake is Your Love" ab sofort wieder die ganz großen Gefühle im Mittelpunkt - oder vielleicht doch nicht? In dem Format treten diverse vermeintliche Paare im Liebes-Duell gegeneinander an - unter den echten Couples finden sich aber auch einige frei erfundene "Fake"-Beziehungen. Schaffen es die echten Pärchen, die Schein-Paare unter ihnen ausfindig zu machen?

Hier in unserer Übersicht stellen wir Ihnen alle Kandidaten vor, die als Paare bei "How Fake is Your Love" dabei sind. Außerdem erklären wir Ihnen noch einmal, wie genau das Konzept der ProSieben-Sendung funktioniert.

"How Fake Is Your Love?": Diese Paare sind als Kandidaten dabei

Hier präsentieren wir Ihnen die ersten vier Paare der neuen ProSieben-Sendung "How Fake Is Your Love?" in unserer Übersicht. Das sind die Kandidaten:

Lisa und Daniel

Bei diesem Paar gibt es einen großen Altersunterschied: Während Lisa bereits 58 Jahre alt ist, ist ihr Partner Daniel mit 38 Jahren ganze zwanzig Jahre jünger als seine Herzdame. Ist die Liebe zwischen den beiden wirklich echt? Oder ist alles nur Show?

Robin und Waldemar

Auch Robin (28) und Waldemar (26) sind bei "How Fake is Your Love" dabei. Das Pärchen aus Düsseldorf ging in seiner Beziehung bereits durch diverse Höhen und Tiefen - so hat Robin wegen seiner Beziehung zu Waldemar keinen Kontakt mehr zu seiner Familie. Gerade deshalb weiß die ehemalige Dragqueen Robin, dass Waldemar immer an seiner Seite stehen wird - komme was wolle.

Caro und Kim

Eines der Kandidaten-Paare ist auch das Frauenpower-Duo aus Leipzig: Caro (28) und Kim (25) sind ebenfalls bei dem neuen ProSieben-Format dabei. Caro ist Kims erste Freundin - und die allererste Beziehung, in der sie an ihre Träume glauben kann. Die beiden wünschen sich schon seit Längerem ein gemeinsames Leben in Paris.

Fernando und Mina

Das vierte Liebespaar der Show sind Fernando (33) und Mina (31). Kennengelernt haben sie sich über die Social-Media-Plattform Facebook. Nun machten die beiden Dortmunder ihre große Liebe kürzlich mit einem Partnertattoo für alle sichtbar. Ist der krasse Liebesbeweis echt oder nur ein gerissenes Ablenkungsmanöver?

Maria und Fiona

Maria (31) und Fiona (24) planen demnächst in Berlin zusammenzuziehen. Die beiden verbindet unter anderem ihre gemeinsame Liebe zu Tattoos.

Shawn und Leroy

Shawn (25) und Leroy (30) leben in Berlin sind seit 2020 ein Paar. "Wir haben uns von Anfang an gezeigt, wie wir wirklich sind – mit all unseren guten und schlechten Seiten", sagen sie laut ProSieben über ihre Beziehung.

Fedora und Radwan

Fedora und Radwan sind beide 29 Jahre alt und seit Januar 2013 ein Paar. Sie wohnen gemeinsam in Berlin.

"How Fake Is Your Love?" - Wer ist raus?

André und Denise

Der 33-jährige Bademeister André und die 28-jährige Postbotin Denise aus Wildeshausen haben sich im Schwimmbad kennengelernt. Nach Folge 1 mussten sie die Show verlassen.

"How Fake Is Your Love?": Teilnehmer müssen falsche Paare erkennen

In der neuen Prime-Time-Show "How Fake Is Your Love?" wollen insgesamt acht Paare beweisen, dass ihre Liebe echt ist. Der Startschuss der Show fällt heute am 7. September um 20.15 Uhr auf ProSieben. Moderiert wird die Sendung von Annemarie Carpendale.

Der Twist? Nicht alle Paare sind im echten Leben auch tatsächlich zusammen. Egal ob Sandkastenfreunde, Arbeitskollegen oder flüchtige Bekannte: Unter die Pärchen mischen sich Fake Couples, um die anderen Paare und natürlich auch die TV-Zuschauer mit einer frei erfundenen Lovestory hinters Licht zu führen. Nur wenn es den Couples gelingt, die Fakes unter sich ausfindig zu machen, haben sie die Chance, mit einem üppigen Preisgeld nach Hause zu gehen. Mit jedem Schein-Couple, das überführt wird, füllt sich der Jackpot nämlich um jeweils 10.000 Euro. Wenn die Kandidaten jedoch eines der echten Paare nach Hause schicken, ist der Jackpot verloren.

"How Fake Is Your Love?" läuft ab dem heutigen 7. September immer dienstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und über die Streamingplattform Joyn.