Kandidaten bei "Paradise Hotel" 2020: Das sind die Teilnehmer

Sie wollen alles rund um die Kandidaten von "Paradise Hotel" 2020 wissen? Hier stellen wir Ihnen die Teilnehmer der RTL-Show vor.

Von Monique Neubauer

"Paradise Hotel" 2020 startet am 30. Juni auf RTL in die 2. Staffel. Zehn Singles ziehen in das luxuriöse "Paradise Hotel" ein. Nach und nach kommen weitere Singles dazu.

Wer die Kandidaten der Sendung sind lesen Sie hier:

Kandidaten von "Paradise Hotel": Das sind die Teilnehmer

Julia Karbownik

Julia Karbownik Bild: TVNOW / Frank J. Fastner

Julia ist Krankenschwester und kommt aus München: „Ich glaube noch an die wahre Liebe!“ ( Instagram: @juliajessicakar)

David Zickert

David Zickert Bild: TVNOW / Frank J. Fastner

Der Kassierer aus Köln stellt sich seine Traumfrau wie folgt vor: „Meine Traumfrau muss interessant und experimentierfreudig sein, keine Langweilerin!“ (Instagram: @david_exagera_3x)

Cheyenne Vong

Cheyenne Vong Bild: TVNOW / Frank J. Fastner

Cheyenne ist Zahnmedizinische Fachangestellte aus Wimsheim: „Ich möchte einen Partner, der zu mir steht!“ (Instagram: @cheyvo)

Chelly B.

Chelly B. Bild: TVNOW/ Roland Possler

Die Spielhallenaufsicht kommt aus Swisstal: „Wegen meiner tollpatschigen Art muss jeder Mann so lachen, dass er mir direkt in die Arme fällt.“ (Instagram: @chellyxofficial)

Andreas Heierth

Andreas Heierth Bild: TVNOW / Frank J. Fastner

Andreas ist Koch und kommt aus Neuendettelsau: „Mit meiner offenen Art und meinem frechen Grinsen erobere ich die Herzen der Ladies!“ (Instagram: @einfach_heierth)

Yücel Kus

Yücel Kus Bild: TVNOW / Frank J. Fastner

Yücel ist Friseur aus Castrop-Rauxel und der Zwilingsbruder von Tuncay. Er sagt: „Bei sexy Beach-Girls werde ich schwach!“ (Instagram: @xy.kx)

Tuncay Kus

Tuncay Kus Bild: TVNOW / Frank J. Fastner



Der Bruder von Yücel ist ebenfalls als Friseur in Castrop-Rauxel tätig: „Alle Frauen wollen die Erfahrung mit Zwillingen!“ (Instagram: @tuncay.kus)

Tobias Bente

Tobias Bente Bild: TVNOW / Frank J. Fastner

Der Callcenter-Agent aus Bochum meint: „Ich stehe auf Plastik-Püppchen!“ (Instagram: @tobiasbente)

Michelle Namin

Michelle Namin Bild: TVNOW / Frank J. Fastner

Michelle ist Servicekraft aus Wuppertal: „Ein Mann, der nur mit mir spielt, hat bei mir keine Chance!“ (Instagram: @mncheillen)

Luisa Krappmann

Luisa Krappmann Bild: TVNOW / Frank J. Fastner

Sie ist Model und kommt aus Pettstadt: „Ich bin zwar blond, aber nicht blöd!“ (Instagram: @luisakrpp)

Diese Singles kommen im Laufe der Show dazu:

Omar Mar Al-Jarrah

Evelina Gaupsaite

Nikita Woitas

Jan Büttgen

Yasin Demirci

Marco Pereira

Sani Demmer

