Kandidaten bei "Schwiegertochter gesucht" 2020: Die Junggesellen

Ab dem 14. Juli sind die neuen Folgen von "Schwiegertochter gesucht" 2020 bei RTL zu sehen. Die Junggesellen der diesjährigen Staffel stellen wir Ihnen hier vor.

Von Monique Neubauer

Fünf Junggesellen möchten nicht länger alleine sein und machen sich mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Mütter und der Moderatorin Vera Int-Veen auf die Suche nach ihrer Traumfrau oder ihrem Traummann. Hier bekommen Sie einen Überblick über die Kandidaten von " Schwiegertochter gesucht" 2020:

Die Kandidaten: Das sind die Junggesellen von "Schwiegertochter gesucht" 2020

Dennis

Der 34-jährige Speditionskaufmann kommt aus Nordrhein-Westfalen. Er bezeichnet sich selbst als romantisch, humorvoll und tierlieb. Er sagt: "Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch. Ich möchte einer Frau die Welt zu Füßen legen, eine Familie gründen und mein Leben mit ihr teilen."

Seine Traumfrau muss wissen, was sie will und ihr Herz am rechten Fleck haben. Außerdem muss sie tierlieb sein, da Dennis Mutter einen kleinen Hund hat, um den er sich hin und wieder kümmert.

Philipp

Er ist 32 Jahre alt und Zeitsoldat aus Schleswig-Holstein. Phillip hat einen Sohn, der bei dessen Mutter lebt. Über sich selbst sagt er: "Die Frau an meiner Seite kann sich zu 100 Prozent auf mich verlassen und eine Menge Spaß mit mir haben. Ich lache gerne und mag es, manchmal das Kind in mir herauszulassen."

Philipp steht auf natürliche Frauen. Ihm ist es wichtig sich mit seiner Traumfrau gut unterhalten zu können. Er hat zwei Ponys, weshalb es gut wäre, wenn seine Partnerin die Liebe zu Tieren teilen würde.

Meik

Meik ist 28 Jahre alt und gelernter Koch. Er kommt aus Ungarn und beschreibt sich als familiären, kreativen und tierlieben Menschen: "Ich bin eine treue Seele und suche eine Partnerin, die es ernst mit mir meint. Wenn ich eine Frau besser kennengelernt habe, lege ich meine anfängliche Schüchternheit schnell ab."

Meiks Traumfrau sollte ein fröhlicher und unkomplizierter Mensch sein. Da er sich selbst für Animes interessiert wäre es perfekt, wenn seine Partnerin diese Leidenschaft mit ihm teilt.

Andrea

Der 29-jährige Gastronom aus Niedersachsen tanzt und singt gerne. Der Italiener beschreibt sich als herzlich, selbstbewusst und ehrgeizig: "Ich bin extrovertiert und temperamentvoll – eben ein typischer Italiener. Ich bin ehrlich und direkt, so dass ein Mann bei mir immer weiß, woran er ist. Außerdem bin ich sehr herzlich und gefühlvoll."

Andreas Traummann muss authentisch, herzlich und offen sein. Er sucht einen feinfühligen und maskulinen Partner, der ihm aber auch die Stirn bieten kann.

Heiko

Der 46-jährige Heiko ist angehender psychologischer Berater aus Sachsen-Anhalt. Aus einer früheren Beziehung hat Heiko bereits ein Kind. "Ich bin sehr gutmütig in einer Beziehung und gebe manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Ich möchte, dass es meiner Partnerin gut geht und verwöhne sie, zum Beispiel mit einem selbstgekochten Drei-Gänge-Menü."

Für ihn spielt das Aussehen seiner Frau keine große Rolle. Ihm ist es wichtig, sich gut mit ihr zu verstehen. Dabei muss sie nicht unbedingt spirituell sein, aber sollte Verständnis für sein Interesse an Engeln haben.

