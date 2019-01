vor 19 Min.

Kandidatin Evelyn Burdecki trifft im Dschungel auf Ex-Freund Domenico Panorama

Evelyn Burdecki und ihr Ex-Freund Domenico de Cicco treffen im Dschungelcamp 2019 aufeinander. So läuft der Rosenkrieg vor laufenden Kameras.

Evelyn Burdecki – diese Dschungelcamp-2019-Teilnehmerin wollte schon immer ins Fernsehen. Ihre ersten TV-Auftritte hatte sie 2017 in den Sendungen des "Bachelor" - danach gastierte sie auch bei "Bachelor in Paradise" und zeigte dabei so viel Einsatz, dass sie auch ihr Privatleben ins Fernsehen involvierte.

Evelyn Burdecki wurde im Jahr 1988 geboren und hat 2017 erste Gehversuche im Trash-TV unternommen. Nach Auftritten in den Sendungen "Bachelor" und "Promi Big Brother", wo sie im Jahr 2017 zu sehen war, versuchte sie im vergangenen Jahr ihr Glück bei "Bachelor in Paradise". Das Dschungelcamp 2019 ist also schon ihre vierte Station im Fernsehen.

Dschungelcamp 2019: Steckbrief von Evelyn Burdecki

Geboren am 20. September 1988

am 20. September 1988 Familienstand : ledig

: ledig Beruf : Reality-Schauspielerin, gelernte Fitness-Trainerin

: Reality-Schauspielerin, gelernte Fitness-Trainerin Größter eigener Erfolg : eine Party in der Villa von Leonardo di Caprio

: eine Party in der Villa von Leonardo di Caprio Ziel im Dschungelcamp 2019: Klarheit mit ihrem Exfreund Domenico de Cicco schaffen

Dschungel-Liebes-Comeback zwischen Evelyn und Domenico?

In der RTL-Kuppelshow "Bachelor in Paradise" bandelt Evelyn Burdecki mit dem Reality-Darsteller Domenico de Cicco an - und gemeinsam gehen sie als eines von drei Gewinnerpärchen aus der Sendung hervor. Doch das Liebesglück währt nicht lange. Denn kurz nach Ende der Sendung erfährt Evelyn Burdecki schon Anfang August 2018, dass ihr Partner ein Kind mit einer anderen Frau erwartet.

Nun treten Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco beide als Kandidaten im Dschungelcamp 2019 auf (Lesen Sie hier einen Überblick, welche Kandidaten noch im Dschungelcamp 2019 dabei sind ). Wie wird ihr Wiedersehen? Gibt es eine Aussprache und können sie den Streit beilegen? Um es gleich zu sagen: Leicht ist es für alle Betroffenen nicht, wie die ersten Tage zeigen.

Evelyn Burdecki selbst stellt sich gern als Frau dar, die Streit am liebsten aus dem Weg geht. Ob sie dieses Bild von sich auch im Dschungelcamp präsentieren kann? Die Antwort nach der ersten Folge lautet: Ja. Am Lagerfeuer gibt es erste intime Gespräche zwischen ihr und Domenico. Ob es ein Neuanfang für das Paar ist? Wir sind gespannt.

Aber nicht nur das Hühnchen, das Evelyn Burdecki mit ihrem Ex-Freund zu rupfen hat, beschäftigt sie kurz vor ihrer Teilnahme im Dschungelcamp. Sie macht sich auch schon Gedanken, wie sie im Dschungel von Australien die "199 Prozent Wasserfeuchtigkeit" überstehen wird.

Dschungelcamp 2019: Das hat Evelyn Burdecki außerhalb des TVs schon gemacht

Der größte Triumph abseits des Fernsehens war für Evelyn Burdecki eine Party in der Villa von Leonardo Di Caprio, zu welcher er selbst sie höchstpersönlich eingeladen haben soll. Ansonsten ist für die 30-Jährige schon seit ihrer Jugend klar, dass sie unbedingt ins Fernsehen möchte. Weil das nicht auf Anhieb klappte, hat Evelyn Burdecki zunächst eine Ausbildung zur Fitness-Trainerin gemacht und zwischenzeitlich als Kellnerin und Komparsin gearbeitet.

12 Bilder Dschungelcamp 2019: Das sind die Kandidaten Bild: Arya Shirazi, MG RTL D





Auch Domenico de Cicco ist Kandidat im Dschungelcamp. Der 35-Jährige machte in diesem Jahr bei der Sendung "Bachelor in Paradise" mit. Dort galten der Italiener und Evelyn Burdecki als Traumpaar. Danach trennte sich Burdecki aber von ihm, da eine andere Frau ein Kind von Domenico de Cicco erwartete. Das verspricht spannende Gespräche am Lagerfeuer im Dschungelcamp.

Hier lesen Sie mehr über Domenico de Cicco.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.



Themen Folgen